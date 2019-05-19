أغرب حكايات اللاعبين

بمناسبة الحكاية التي رويتها حينما سأل أحمد مكاوي كابتن الأهلي والمنتخب الحكم الدولي حسين إمام خلال المباراة عن الساعة!!!! واحتسبها الحكم سوء سلوك واحتسب ضربة حرة مباشرة مع كارت أصفر.. ثم اتضح أن الحكم أخطأ.. أو قل كان متعنتاً فمن حق الفريق كله بل والمتفرجين معرفة وقت المباراة وكل دول أوروبا ملاعبها فيها أكثر من ساعة ضخمة.. بهذه المناسبة.

أيامها ثار سؤال هام:

ــ أليس من حق اللاعب أن يلبس ساعة في يده.

ــ كان الجواب لا طبعا.. لأنه لا يجوز للاعب أن يلبس ما يؤذي خصمه.. الساعة قد تحتك بجسد الخصم عند الالتحام فتصيبه بجرح مثلاً.. وإذا تم فتح الباب سيكون من حق اللاعب أن يلبس خاتما ثم أكثرمن خاتم وهذا ممنوع أيضا.. وبالتالي ممنوع أي طوق حول الرقبة.. أيضا!

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في هذه الأثناء.. في الستينيات حينما كانت الكرة أهم ما في البلد.. انتشرت الكرة واللاعبون في الفن والسينما والتليفزيون ووسائل الإعلام.. في هذه الأثناء كانت المفاجأة أن لبس بعض اللاعبين شورتات طويلة تصل إلي ما بعد الركبة.. ولم تظهر الفتنة والنوايا الخبيثة إلا عندما لبس البعض شورتات قصيرة جداً وضيقة جداً.. وكان هنا لابد من وقفة.

اجتمع اتحاد الكرة برئاسة عبدالحكيم عامر وتقرر منع هذا وذاك.. الشورت فوق الركبة بمقاس اللاعب المسموح به.. أيامها قالوا إن حسين حجازي كان يلبس شورتاً طويلاً في أوروبا ولم يعترض عليه أحد.. وراجعوا صور حسين حجازي القديمة.. فإذا كانت الشورتات القصيرة الضيقة غير لائقة.. فماذا عن الشورت الطويل.. كان رأي المرحوم عزت العشماوي أن الشورت الطويل الذي يغطي الركبة يعيق اللاعب خلال جريه.. الركبة لابد أن تكون بلا غطاء لتساعد اللاعب علي سرعة الجري.

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ثم ظهرت حكاية مضحكة بل مسخرة!!!! سمير قطب اللاعب الدولي الكبير الذي لم يأخذ حقه في الرعاية.. كان يضع ترانزستور صغير في جيبه مع سماعة في أذنه ومن حكاية أخري فإلي مقال آخر.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية