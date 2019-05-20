.. اللهم إني صائم!!

* نحن في مصر نختلف عن الآخرين في العالم كله!! وفي الرياضة حدث ولا حرج كما يقول المثل. فأسوأ شيء في الإنسان أن يتلصص علي الآخرين. يتابعهم في كل خطوة. يحسدهم علي ما هم فيه حتي ولو كان طبيعياً. والنفس المريضة هي التي تنظر للآخرين وتتمني زوال الخير عنهم.. تحسدهم حتي في حالة المرض. رغم أن من يحسد هو المريض الذي ليس له شفاء. وللأسف الشديد نحن في الوسط الرياضي نعيش تلك الحالة.. بيننا يوجد الكثيرون من أصحاب النفوس المريضة والضعيفة. وأتعجب كيف يجدون الوقت لهتك عرض الآخرين واغتيال المنافسين رغم أن الحاقد لو ركز في عمله فلربما يبدع ويكرمه الله!!

في الأندية حدث ولا حرج.. فمن يجلس فوق الكرسي ينسي الأيام التي كان يلهث فيها خلف الأعضاء ليتوسل أصواتهم ويظل علي هذه الحال حتي تقترب الانتخابات الجديدة فيعود ليرتدي ثوب التمثيل والرقة والعذوبة وربما يمسك المسبحة ليكسب عواطف أصحاب الأصوات. نفس الحال لمن يفشل في الانتخابات.. فيجلس علي كرسي في الحديقة أو يتفرغ للسوشيال ميديا وهات يا هجوم علي من نجح بل يتمني أن تفشل كل فرق النادي.. حتي تهتز صورة المجلس.

أين المصلحة إذن؟! هل هي خدمة عامة لوجه الله.. أم أنها خدمة خاصة لمكاسب شخصية؟!!

* في الدوري المصري أيضا.. حدث ولا حرج عن المصالح التي تتحطم أمامها كل اللوائح والقوانين.. فالمعروف أن كل بطولة لها لوائح متفق عليها ومعتمدة من الجمعية العمومية. لكن إذا جاء الطوفان علي الفريق.. فبعض الأندية تدوس علي اللوائح وتضعها تحت الأقدام.. تماماً مثلما وجدت نصف أندية الدوري نفسها في منطقة الهبوط حتي آخر مباراة.. فاتفقت كلها علي طلب إلغاء الهبوط. وليحدث ما يحدث للكرة المصرية حتي ولو كان الدوري من ثلاثين نادياً أو علي مجموعتين. فكل شيء يهون من أجل البقاء في الأضواء.. والعجيب أن بعض أعضاء المجلس الموقر في الجبلاية كانوا يؤيدون تلك الأندية في السر ويدفعونها لطلب التغيير القاتل الذي كان سيغتال الكرة المصرية!!

.. هي المصالح إذن التي تتحكم في كل القرارات.. وأي عمل ناجح لا يمكن أن يستقيم ويحقق النجاح المنشود لو تحكمت فيه المصالح الشخصية. والأصعب من ذلك عندما يكون المسئول في النادي أو الاتحاد هو صاحب المصلحة.. فيري الخطأ من أتباعه ثم يداري عليه. ويقبض علي الحرامي ثم يغمض عينيه حتي لا ينكشف المستور.

نجيد فقط الحديث عن الفضائل. لكننا لا نفعلها.. ونفعل الخطأ ثم نبرره لأنفسنا.. نتخذ القرارات حسب المصلحة. حتي ولو كانت علي رقاب الآخرين الذين نريد التخلص منهم. هو ده الوسط الرياضي.. كله مصالح ولا أكثر!! اللهم إني صائم!!

*نقلا عن الجمهورية المصرية