ذكريات الزمن الجميل

بمناسبة مباراة الزمالك ونهضة بركان التي أقيمت بعد منتصف الليل أتذكر ان تلفزيون مصر في الستينيات بث علي الهواء مباريات كلاي علي بطولة العالم في ساعات ما قبل الفجر وخلاله وبعده.. بل مصر كانت تصدر هذا الإرسال وهو تلفزيون حديث بدأ إرساله منذ شهور - كانت تصدر هذا الإرسال للدول الشقيقة الناطقة بالعربية.. وكنا نسهر جميعاً نعيش يومين متصلين بلا نوم.. خاصة مباراة كلاي مع ليستون الشرير بعد خروج كلاي من السجن لمدة عام بلا تمرين لتجريد كلاي من لقب "بطولة العالم" وكلاي قبل التحدي في هذه الظروف الغريبة لا لشيء إلا لايمانه المطلق بالله عز وجل.

لا اعتقد ان مصرياً واحداً نام في هذه الليلة.. ولم يخيّب كلاي ظن المصريين والعرب أجمعين وحقق معجزة كان الرهان عليها واحد في المائة.. كان كلاي مشهوراً بالذراع الطويلة جداً حتي سموه "الخرطوم" في غفلة من ليستون الشرير الذي كان يسمونه "الحائط" في ثانية من كلاي الخرطوم ليفاجئ الشرير بضربة في رأسه اسقطه علي الأرض.. واحتفظ كلاي بلقب بطل العالم.. وبعد المباراة مباشرة لبي دعوة من صلاح الشاهد كبير التشريفاتية ليزور مصر فحمل البطولة العالمية وركب أول طيارة للذهاب إلي القاهرة ولقاء الزعيم عبدالناصر في نفس اليوم.. ثم في المساء قام بتتويج صالح سليم لاعب الموسم في دار "الجمهورية".

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اكتب هذا لاتساءل: إذا كان تلفزيون ابن شهور قليلة استطاع ان يلبي طلب مصر بمشاهدة مباراة كلاي في الساعة الثانية صباحاً من لندن.. فكيف لم ينقل تلفزيون هذه السنوات الطوال.. تلفزيون هذه التكنولوجيا الرهيبة الآن.. كيف لم ينقل مباراة الزمالك من المغرب علي الهواء؟

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لقد قدم التلفزيون اسوأ "رمضان درامي" هذا العام.. ولا ادري لماذا لم تحدث تغييرات جذرية حتي الآن.

*نقلا عن الجمهورية المصرية