الزمالك والمواجهة

لم يكن أداء الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية بالمستوي المطلوب وإن اختلف كلامي عما جاء به البعض سعيا وراء التحفيز وغيره من المرادفات لأن الخسارة خسارة في كل الأحوال وجاءت علي يد فريق ليس بالقوة التي يهابها بطل يبحث عن مكان يليق وسط عمالقة القارة الأفريقية الآن بعد أن تسيد عرشها في سنوات مضت.

لم يقدم أي عنصر المنتظر منه في أي وقت من أوقات المباراة وحتي قبيل انطلاقها . غابت الاحترافية عن بعض النجوم فدفع الفريق ثمن غيابهم . وغاب المنطق عن الجهاز الفني ففشل في التعامل مع أساسيات اللقاء وظهر الغالبية بعيدين عن مستواهم الطبيعي وتملكهم الخوف وعدم التسليم بحقيقة الاقتراب من اللقب القاري الكبير.

وها نحن علي مشارف لقاء العودة في برج العرب وقد قدم الجميع من حول الزمالك يد العون سواء بالموافقة علي زيادة عدد الجماهير في المباراة النهائية أو تأجيل بعض المباريات أو حتي رفع الروح المعنوية للمعنيين بفتح باب الاعتماد المقنن للائحة النادي وفقا للمقبول والقانوني منها وبات أن يسلم الجميع بأن خسارة نهائي أو لقب بات قريبا أصعب بكثير من وداع بطولة في أدوارها الأولي.

وحتي يدرك هؤلاء حجم المطلوب منهم عليهم النظر إلي أن الكرة المصرية تنتظر منهم الكثير كي تعود لريادة الأندية القارية بعد أن أزاحت الفرق التونسية والجزائرية والمغربية القطبين في الفترة الماضية وأنه من الصعب الحصول علي سيناريو سهل نسبيا مثل الذي نعيشه الآن ولذلك لابد من شحن قائم علي الشفافية والمواجهة الصادقة ليس علي التهويل والتفخيم والكيد أحيانا وكلي ثقة أن جماهير الزمالك الوفية ستكون لها الكلمة النافذة في لقاء برج العرب حتي يتحقق المراد ونحتفل جميعا بلقب قاري نحن في حاجة إليه أكثر من أي وقت مضي.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية