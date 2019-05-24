أغيري والسمسار.. واختيارات المنتخب

سمعت كلاماً أتمني أن يكون صحيحاً وهو أن وكيل أعمال مدرب المنتخب اسمه ممدوح وحيد.. وهو في الوقت نفسه وكيل أعمال بعض لاعبي المنتخب المحترفين أوروبياً والذين تم اختيارهم ضمن قائمة المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية وأن أغيري اختارهم بناء علي ترشيح وكيل أعماله وأعمالهم لرفع أسعارهم خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية وبالتالي تزداد عمولة هذا السمسار وهي مأساة عظمي لو كان هذا الكلام صحيحاً لأن هذا يعني المساس بأسماء مسئولين في اتحاد الكرة وعلي رأسهم هاني أبوريدة ونائبه أحمد شوبير وأنا اعترف بنزاهتهما لكن المثل يقول "العيار اللي ما يصبش يدوش".

إذا كان هذا الكلام صحيحاً فهي كارثة وإذا كان مجرد كلام مرسل بلا أدلة فلماذا تم اختيار بعض الأسماء التي تلعب بالكثير في الدورات الرمضانية بأوروبا مع تعمد تجاهل بعض الأسماء الممتازة والمتميزة في مقدمتهم عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك وهو أحسن ظهير في جميع أندية مصر حالياً ويجب أن يكون الأول في المنتخب لماذا تجاهلوا عمرو السولية صانع الألعاب الموهوب ورمضان صبحي أفضل من كثير من تم اختيارهم.. والحارس محمود عواد وهو أفضل حارس مصري في السنوات الأخيرة ومستواه أفضل من مستوي أحمد ناجي مدرب حراس مرمي المنتخب عندما كان لاعباً وكان مطرباً أفضل منه حارساً للمرمي.

لماذا المجاملات في اختيارات منتخب مصر.. من المسئول؟ لماذا لم يتم تشكيل لجنة فنية من المدربين الموهوبين كل منهم يضع تشكيلة لنفسه دون عرضها علي أغيري ويناقشها مجلس إدارة اتحاد الكرة حتي يتم تبرئة ذمتهم من التلاعب والشك الذي انتشر.

*نقلا عن الجمهورية المصرية