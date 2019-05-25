>> تنتظر الجماهير المصرية غداً المواجهة المرتقبة بين الزمالك، ونهضة بركان المغربي، فى لقاء العودة بنهائى الكونفيدرالية الإفريقية، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز بطل المغرب بهدف نظيف، ولاسبيل أمام الأبيض سوى الفوز بفارق هدفين لتحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادى الأبيض منذ انطلاق البطولة عام 2004، حيث تلعب الجماهير الغفيرة دوراً كبيراً فى تهيئة اللاعبين للفوز بالمباراة، والتتويج باللقب الإفريقى لان الجماهير هى اللاعب رقم واحد فى المباراة وعليها ان تسانده منذ بداية اللقاء باستاد الجيش فى برج العرب بالاسكندرية، وحتى نهاية المباراة أمام الفريق المغربى الشقيق الذى يحلم هو الآخر بالكونفيدرالية الأولى فى تاريخه الإفريقي.

ليلة النهائى الإفريقى يجب أن تخرج بشيء من البهجة لرسم الضحكة على شفاه جماهير الزمالك الكبيرة الباحثة عن لقب الكونفيدرالية الأول فى تاريخها، ويجب على اللاعبين نسيان نتيجة لقاء الذهاب تماماً والتركيز فى مباراة العودة لان الزمالك قادر على التعويض وإسعاد جماهيره فى المحيط العربي.

>> اختيار 5 لاعبين من بيراميدز فى صفوف المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم الذى يستعد لاستضافة نهائيات أمم افريقيا خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين ليس مفاجأة على الاطلاق وهم: الحارس أحمد الشناوى وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ونبيل عماد »دونجا« وعبدالله السعيد لانهم كانوا نجوما كبارا فى انديتهم السابقة قبل ان ينضموا إلى الوافد الجديد بيراميدز، ولكن المفاجأة فى اختيارات خافير أجييرى المدير الفنى للفراعنة استبعاده عددا كبيرا من العناصر المؤثرة خاصة الحارس محمد عواد ومحمود كهربا ، وتخوض مصر النهائيات ضمن منافسات المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

*نقلاً عن الأهرام المصرية