يارب.. النصر لأولاد مصر

لكن ليس بالدعاء وحده تفوز الفرق.. بل لابد من الاستعداد الجدي وبذل أقصي جهد والقتال بروح رياضية حتي آخر نفس مع استغلال كل ما يسنح من فرص.

هذا الكلام ينطبق علي فريق الزمالك في مباراته الليلة مع نادي نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية التي تقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن حيث التاريخ والنتائج والبطولات لا وجه للمقارنة علي الإطلاق بين الزمالك بطل مصر وبركان المغربي.. لا مقارنة علي الإطلاق.. لكن كرة القدم علمتنا أنها لعبة خادعة ولابد من التركيز فيها بشدة والحذر من غدر الزمان وغدر الهجمات المرتدة.

أري أن مباراة الليلة فرصة للاعبي الزمالك عبدالله جمعة ومحمود كهربا للرد علي أجيري مدرب المنتخب في اختيار أسماء بعينها وتجاهل أسماء أفضل بسبب المصالح والبيزنس.

لن أعطي نصائح للاعبين فهم يعرفون المسئولية الملقاة علي عاتقهم وأن شعب مصر كله ينتظر منهم الفوز بكأس الكونفدرالية كأول بطولة للزمالك تضاف إلي بطولاته السابقة الأفريقية والسوبر الأفريقي والأبطال.

تذكروا يا أولاد مصر أن المباراة تقام في رمضان وهو شهر الانتصارات العسكرية والرياضية والثقافية لمصر والمصريين.

ابذلوا أقصي جهد حتي آخر لحظة واحذروا الهجمات المرتدة خاصة للمهاجم التوجولي الخطير لاما كودجو.. احذروا الاشاعات استفيدوا من كل هجمة وفرصة تسنح لأن الفرص الضائعة تصيب بالإحباط وقد تكون في صالح المنافس.

يا أولاد مصر.. الله معكم.. ألعبوا بكل قوة وإصرار وعزيمة.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية