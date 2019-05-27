اتحاد الجبلاية مشغول .. بانتخابات 2020

لا تظلموا اتحاد الجبلاية ..لأنه مشغول.. وهي ليست كما يظن البعض أزمة بطولة الدوري العام ومؤجلاته والتي شهدت حالة فريدة علي مستوي بطولات العالم والمسابقات المحلية فقد قرروا إقامة الوصلة الأخيرة من حفلة الموسم الكروي بعد انتهاء امم افريقيا التي تستضيفها مصر .. وللعلم تلك القضية واعتراض النادي الأهلي عليها وهذا حقه .. لأنه عندما طلب في بيانه إنهاء المسابقة قبل بطولة كأس الأمم ليس له أي اهداف سوي إكمال الدوري بالوضع المنطقي والعقلاني .. فلا يوجد بطولة تتوقف لمدة شهر وشوية ثم تستكمل مباراة الاسبوع الأخير منها .. علما بأن الأهلي لعب كل مؤجلاتة باستثناء مباراة المقاولون ولو كان له أي اغراض أو نوايا غير حسنة لقرر الامتناع عن لعب اربع مباريات علي الأقل مساواة بالنادي الذي ينافس علي البطولة .. بغض النظر عن حالة ومستوي كل فريق .. تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص ولكنه لم يفعل.

بعيدا عن تلك القضية هناك ما هو اهم .. الاتحاد الموقر من اول رمضان تقريبا لم يقترب من بعيد او قريب من أزمة المؤجلات وحسم الموعد لانهاء الدوري .. بل من اول رمضان تركوا الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي اجيري يختار مجموعة نجوم المنتخب وتم تجاهل نجوم بصراحة لهم مكانتهم امثال عبدالله جمعة وشقيقة صالح جمعة ومن قبلهما عبدالله السعيد .. وكان من الاولي وهناك 3 فطاحل كروية في المجلس وهم البلدوزر مجدي عبد الغني والثعلب الصغير حازم امام ونائب رئيس الاتحاد احمد شوبير كان من المفروض أن يتم تشكيل لجنة تضمهم ومعهم ابو ريدة بحكم خبرتة بمراجعة المدير الفني اجيري وهاني رمزي.. والمهم أن البطولة ستقام علي أرض مصر وطموحاتنا تتوقف علي الفوز بكأسها.

اتحاد الجبلاية أعلن الطوارئ من اول يوم في رمضان وحتي أمس الأول للاستعداد للانتخابات المقبلة 2020 وهي التي كانت سيدة الموقف وليس قضية الدوري أو نهائي الزمالك بل وحتي البطولة الأفريقية .. ولو تفرغوا لقضية الدوري أو بحث اختيارات اجيري وهذا حقهم لما حدث ما يحدث.

*نقلا عن الجمهورية المصرية