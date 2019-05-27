الأهلي علي رأسه ريشة!!

هجمة عنترية يقودها شيخ الحارة النادي الأهلي يجتمع مجلس الإدارة ويهدد ويتوعد ويخرج علينا المتحدث الرسمي باسم النادي شريف فؤاد يتلو القرارات والأحكام والبيانات وبالمناسبة هو أحسن شخص يتكلم في الأهلي لغته ممتازة.. هادئ.. مقنع في آرائه لكنني والملايين غيري غير مقتنعين بهذه القرارات العنترية.. الأهلي تحول إلي شيخ الحارة في الكرة المصرية مع أن الإعلامية بسمة وهبي مقدمة برنامج شيخ الحارة قدمت استقالتها ووضعت أصحاب القناة في ورطة.

وعدنا نتكلم عن الأهلي فتوة الكرة المصرية.. أبوبرنيطة اللي علي رأسه ريشة.

نحن مع العدالة وتكافؤ الفرص ولا أحد يختلف في ذلك.. لكن هذه الهوجة كلها جاءت في أعقاب تعادل الإسماعيلي مع الأهلي واهتزاز القمة تحت أقدام حامل اللقب مما أزعج مجلس الإدارة وأرادوا امتصاص غضب الجماهير باختراع مش هنلعب.. مش هنلعب قبل أن يلعب الزمالك كل مؤجلاته.

وهل تأجلت مباريات الزمالك بمزاجه؟ أم أن مشاركته في كأس الكونفيدرالية وبلوغه النهائي أمام نهضة بركان ويارب يا كريم يكون الزمالك قد فاز بالكأس ليلة أمس.. أمين يارب العالمين.

ولماذا لم يتكلم فتوات الأهلي أن فريق الأهلي تأجلت له تسع مباريات عندما كان يشارك في كأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري ولم يعترض أحد وكان في حالة سيئة.. خرج من دور الثمانية بفضيحة أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا.

كان نصف لاعبيه مكسرين وتأجلت مباريات الأهلي التسعة حتي جاء موسم القيد الشتوي وضم مجموعة جديدة من النجوم الموهوبين واستغني عن اللاعبين الكسر والنص نص واستفاد من موسم القيد ولم يعترض أحد بل إن بعض الأندية هبطت لأنها لعبت مع الأهلي باللاعبين المقيدين الجدد وكان حقهم أن يلعبوا أمامه باللاعبين الاحتياطيين ليحققوا معه نتيجة إيجابية وربما لا يهبطون.

من حق اتحاد الكرة أن يطلق قذائفه وصواريخه وتهديداته علي مجلس إدارة ضعيف لاتحاد الكرة أبتليت به الكرة في الفترة الأخيرة.

مرة أخري نحن مع الحق وتكافؤ الفرص لكن بدون تهديد ووعيد وانسحاب ومش هنلعب كأننا نلعب كرة شراب في الحارة.

مباريات الزمالك تأجلت لمشاركته في كأس الكونفيدرالية التي وصل فيها لنهائي البطولة ويعترض الأهلي علي ذلك.. بينما لم يعترض الزمالك والأندية الأخري عندما تأجلت 9 مباريات للأهلي لمشاركته في بطولة أفريقيا التي خرج منها بفضيحة.

نحن نرفض التهديد والوعيد ولي الذراع والفتونة.. فالأهلي صوته في الجمعية العمومية مثل صوت أبوالنمرس.. الفتونة مرفوضة.. والبلطجة مرفوضة!!!

*نقلا عن الجمهورية المصرية