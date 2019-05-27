تكريم.. وتتويج

* حظي فريق كرة القدم في نادي شباب الأهلي بتكريم رفيع المستوى باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لهم في قصر سموه في زعبيل، حيث بارك إنجازهم الثمين بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي للمحترفين ،وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس النادي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس النادي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد النائب الثاني لرئيس النادي.

وكالعادة في مثل هذه المناسبات الحلوة.. كان اللقاء فرصة لكي يحصل اللاعبون وأعضاء الجهازين الإداري والفني من سموه على شحنة كبيرة من الطاقة الإيجابية، حتى يواصلوا مسيرة البطولات والإنجازات، حيث حملت كلمات سموه رسائل بليغة من قائد وقدوة يتمتع بكل مواصفات الرياضي الأمثل، فقال سموه «أنا رياضي مثلكم ولا يرضي طموحي سوى المركز الأول، وهذا الطموح لا يتحقق إلا بالتفاني في البذل والعطاء، مع التحلي بروح التحدي والالتزام داخل الملعب وخارجه ليكون الرياضي قدوة ومثالاً للجميع»

وفي لفتة لها مغزاها، أكد سموه أنه رغم مشاغله يحرص على متابعة مسيرة الفريق أولاً بأول، وهذه المتابعة حافز ما بعده حافز، خصوصاً لو وضعوا كلمات سموه في خاطرهم إلى جانبها لتكون منهاجاً لهم، لا سيما قوله: «إن البطولات لا تتحقق إلاّ بالتخطيط السليم وروح الفريق الواحد، وأن الإنسان لا يجب أن يقف مكانه ويرضى بما حققه اليوم لأن كل يوم يولد معه طموح جديد لإنجاز جديد».

* عاش الشارقة ليلة بألف ليلة وهو يحتفل بتتويجه بدرع دوري الخليج العربي في أحلى مشاهد الموسم، وكان الختام مسكاً بتلك الاحتفالية الجميلة التي امتدت مظاهرها من رأس الخيمة؛ حيث جرت المباراة الأخيرة حتى الإمارة الباسمة والاستاد البيضاوي، الذي احتشد بجموع المهنئين من الجماهير والضيوف، ولا عجب ولا غرابة أن يأخذ الفرح مداه وأن تأخذ الاحتفالية هذه المشاهد المتنوعة الصاخبة، فالشوق للقب الدوري عمره 23 عاماً والعودة إلى منصة التتويج كانت بعد موسم رائع، أكد من خلاله الفريق أنه سيجدد مجده القديم في عصر الاحتراف، وإلى جانب التهنئة والمباركة بالإنجاز لكل المشاركين في تحقيقه، تحضر الفكرة والنصيحة بالتحسب لتبعات المستقبل وتحدياته الأكبر، فالمحافظة على القمة أصعب بكثير من الوصول إليها، والمنافسة ستكون أكثر صعوبة وشراسة، لا سيما وأن الفريق سيكون عليه إثبات الذات في البطولة الآسيوية إلى جانب المسابقات المحلية، والمهمة لا يستهان بها، ولعل مباريات الأسابيع الأخيرة في دوري الموسم قد حملت بعض الرسائل المهمة على هذا الصعيد.

ولقد تذكرت في هذه اللحظات القطب الشرقاوي الأصيل «أحمد الفردان» الذي حالت الظروف دون وجوده في هذه المناسبة التاريخية، لكنه من خلال مباركته ومن خلال إهداء الإنجاز له من أبنائه ومعاصريه كان بمثابة الغائب الحاضر، ودعواتنا القلبية له بتمام الشفاء والعودة سليماً معافىً إلى الإمارات.

أخيراً وليس آخراً.. التحية مستحقة على الترتيبات الاحترافية التي تمت في تلك الاحتفالية التي تناسبت مع فرحة الملك بتتويجه، ابتداء من البساط الأحمر الطويل المفروش لنجوم الإنجاز، وانتهاء بالمنصة الجميلة التي أعدت بعناية لتستوعب الجميع في الصورة التذكارية مع الدرع الجديدة للدوري، التي كان الشارقة صاحب سبق الفوز بها، ومع تمنياتنا بدوام الأفراح والإنجازات.

*نقلا عن الخليج الإماراتية