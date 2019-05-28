قائمة مارفيك

ولى الزمن الذي كان يعتمد فيه مدرب المنتخب الأول على أسماء محددة، وأعتقد أننا جنينا نتائج ذلك، ولا بد من فتح صفحة جديدة للمرحلة المقبلة، ومعالجة سلبيات الماضي وبناء مجموعة جديدة بالرغم من صعوبة الموقف.وأعلن الهولندي مارفيك قبل يومين عن قائمة المنتخب الأول، والذي سيخوض معسكراً إعدادياً قبل بداية الموسم استعداداً لاستحقاقات المنتخب المقبلة، وربما ضمت القائمة عناصر جديدة وشابة ولكن كانت هناك بعض علامات الاستفهام.



أولاً، لا نعلم السبب الذي جعل المدرب الهولندي يستدعي عمر عبدالرحمن إلى قائمة الأبيض، بالرغم من أنه لم يلعب أي مباراة منذ أكتوبر 2018 بسبب الرباط الصليبي، ولن يكون قد لعب أي مباراة رسمية حتى موعد تجمع المنتخب المقبل، وإذا ما كان رد مارفيك أنه يرغب في الوقوف على مستوى عموري، فأعتقد أن مستوى عموري معروف لدى الجميع وضمه إلى قائمة المنتخب دون خوض أي مباراة عبارة عن مجاملة.



ربما احتاج المدرب مارفيك إلى خلق توليفة ما بين عناصر الخبرة واللاعبين الشباب، ولكنه ضم أيضاً عدداً من اللاعبين الذين لم يقدموا أي شيء يذكر هذا الموسم، ولكن سننتظر لمعرفة رؤية المدرب الذي هو أدرى باحتياجاته في الفترة المقبلة .. لكننا نرفض المجاملة في قائمة الأبيض.



أكثر أمر سيعاني منه مارفيك هو ضعف خبرة العناصر الشابة على مستوى خوض المباريات الدولية، بجانب انتهاء زمن معظم الأسماء السابقة للمنتخب، ولذلك عليه العمل من أجل مشروع جيل جديد للمنافسة على استحقاقات المنتخب المقبلة.



مهمة مارفيك ستكون صعبة جداً، أصعب من الفترات السابقة، وتحتاج إلى صبر وبال طويل، والتخوف يكمن في أن المدرب الهولندي معروف بأنه إذا لم يحقق أي نتائج في فترته فسيعمل على الانسحاب من المهمة، وهنا تمكن الكارثة، لذلك لا بد من وضع أهداف طويلة الأمد وعدم الضغط في مسألة التأهل إلى المونديال لأننا وبدون مجاملة لا نمتلك العناصر القادرة على المنافسة قارياً وحجز مقعد في المونديال المقبل.



الأفضل أن نركز على بناء جيل نعتمد عليه في مونديال 2026، وفِي الوقت ذاته المنافسة على المونديال المقبل.. ولكن يجب ألا نخطئ مثل السابق بالاعتماد والتركيز على الأهداف الآنية.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية