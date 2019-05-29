«والله زمان» بهذه العبارة بدأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حديثه خلال استقبال سموه لأعضاء ولاعبي نادي الشارقة الفائز بلقب دوري الخليج العربي، ولأن سموه من المعاصرين لمسيرة الرياضة في الدولة وفي الشارقة على وجه الخصوص، فإن عبارة والله زمان اختزلت مسيرة ربع قرن من عمر إحدى القلاع الرياضية الكبرى في الدولة، مسيرة زاخرة بالألقاب والإنجازات ارتبطت باسم الشارقة منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي، كان فيها الملك الشرقاوي علامة فارقة على مستوى الأندية في الدولة، وفي أواخر التسعينات كانت بداية النكسة للفريق الذي وصل لمرحلة الانهيار، ووصل الأمر لهبوطه لدوري المظاليم في موسم 98 في واقعة صعقت الشارع الرياضي في الدولة وفي المدينة المبتسمة التي فقدت ابتسامتها .



البقاء في المظاليم لم يدم سوى موسم واحد، عاد بعدها الشارقة سريعاً لمكانه الطبيعي مع الكبار في الأضواء، ولكن وضع الفريق لم يكن مستقراً لأن الخلل الذي قاد الفريق للهبوط ظل قائماً، ومعها تغيرت الأدوار وأصبحت مهمة الفريق محصورة في تفادي شبح الهبوط مع نهاية موسم، بعد أن كانت هوايته المنافسة على الألقاب وحصد البطولات، ونجحت محاولات البقاء والهروب من السقوط لدوري الظلمات بدعاء الوالدين، وتمكن الفريق من الفوز بكأس رئيس الدولة في 2004 وهي آخر بطولة دخلت خزينة النادي، إلا أن المعاناة لم تنته لأن الخلل لا يزال قائما، وبالفعل شهد موسم 2012 هبوط الفريق للمرة الثانية لدوري الهواة، ومعها تأكد للجميع أن الملك ليس على ما يرام وأن هناك خللاً إدارياً مزمناً قاد الفريق للهبوط مرة أخرى لمكان لا يليق به ولا بتاريخه.



الهبوط للمرة الثانية دفع بالغيورين من أبناء الشارقة إلى الوقوف أمام الأسباب والمسببات، وبالفعل بدأ العمل بشكل جدي على تدعيم أكاديمية كرة القدم في النادي، وأسندت المهمة للمدرب القدير جمعة ربيع الذي عمل بإخلاص على إعادة أمجاد الملك، ووجود إدارة واعية مهدت الطريق أمام عودة الملك لمنصات التتويج.



كلمة أخيرة



عبارة «والله زمان» هي رسالة مباشرة وواضحة اختارها صاحب السمو حاكم الشارقة بتمعن لأنها تختزل مسيرة ربع قرن من المعاناة للفريق الشرقاوي.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية