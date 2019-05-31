لا تغلقوا الملفات

البعض يتعامل مع نهاية الموسم الكروي كأنه نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة دون الوقوف على محصلة الموسم المنتهي. ولا نبالغ عندما نقول إن الغالبية العظمى من إدارات الأندية تستعجل إغلاق الملفات وتخزينها في الأدراج، دون أن يكون هناك أي محاولة للوقوف عند الأخطاء أو الاستفادة من الإيجابيات.



وكأن ما حدث من إخفاقات وما ترتب عليها من استنزاف لإمكانات النادي، سواء المالية أو الإدارية والفنية، مسألة اعتيادية تحدث كل موسم، وبالتالي لا داعي للوقوف وإضاعة الوقت أمامها. ومثل تلك الإدارات نجدها تتسابق لإغلاق الملفات وبدء البيات الصيفي، أما مسألة الوقوف على سلبيات الموسم فإنها تمثل آخر الأولويات، وهذه هي الحقيقة، وهكذا هو محور عمل أغلب الإدارات.



الموسم الكروي المنتهي كان مثالياً لفريق الشارقة الذي عاد لمنصات التتويج بعد سنوات عجاف، والوضع نفسه ينطبق على شباب الأهلي الفائز بثنائية الكأس، فيما اكتفى العين بتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بالفوز بوصافة مونديال أندية العالم، ولكنه في المقابل خرج من الموسم المحلي خالي الوفاض، وتكرر المشهد نفسه في البطولة الآسيوية التي لم يحقق فيها أي فوز، في سابقة هي الأولى في تاريخ مشاركات الزعيم بالبطولة القارية.



أما الوحدة فقد كان مميزاً على مستوى دوري أبطال آسيا بتصدره مجموعته وتأهله للدور الثاني ليكون بذلك الممثل الوحيد للكرة الإماراتية في البطولة القارية، بينما اكتفى بالمركز الثالث في الدوري، وهي محصلة غير مرضية لطموحات جماهيره.



وباستثناء تلك الفرق الأربع، فإن الموسم المنتهي كان كارثياً على الغالبية العظمى من جماهير الأندية، وسط حالة من التخبط والعشوائية الإدارية التي كانت وراء انتكاسة أندية كبيرة أجبرت على أداء دور الكومبارس مع أنها لا تجيد سوى أداء دور البطولة.



كلمة أخيرة



إذا كان التحدي الذي ينتظر الأندية صاحبة الإنجازات متمثلاً في الحفاظ على القمة، فإن المهمة الأساسية أمام إدارات الأندية، التي أذاقت جماهيرها مرارة الإخفاق، تتمثل في إعادة الأمور لنصابها إما بالاعتراف بالأخطاء وإما بالانسحاب والاستقالة، لا بإغلاق الملفات ووضعها في الأدراج.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية