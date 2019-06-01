تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى النهائى الحلم الذى يجمع ليفربول وتوتنهام على ملعب واندا مترو بولينانو بالعاصمة الإسبانية مدريد فى نهائى دورى أبطال أوروبا الذى يجمع بين ناديين انجليزيين بعد أن سيطرت الفرق الإسبانية على البطولة فى السنوات الخمس الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة بداية من (2013 ـ 2014) الذى فاز به النادى الملكى قبل أن يذهب اللقب لنادى برشلونة مرة ثانية ليعود اللقب إلى الريال فى المواسم الثلاثة الأخيرة، وهو الفريق الأكثر فوزاً باللقب الذى أحرزه (13 مرة) رقم تاريخى فى تاريخ المسابقة.

ليفربول يحاول الليلة الفوز باللقب السادس فى تاريخ مشاركته الأوروبية حيث فاز باللقب من قبل أعوام 77، 87، 81، و84 و 2005 ومنذ هذا التاريخ ليفربول يبحث عن اللقب الغائب عن خزائنه تحت قيادة مدربه الفذ والقدير الألمانى كلوب الذى خاض من قبل نهائى مع فريقه السابق بورسيا دورتموند أمام غريمه التقليدى بايرن ميونيخ ليخفق فى إحراز اللقب، وخسر أيضا مع ليفربول نهائى البطولة الماضية أمام ريال مدريد.



ويسعى كلوب فى لقاء النهائى الليلة مع كتيبة النجوم بقيادة النجم المصرى محمد صلاح على كتابة التاريخ الأوروبى مع ليفربول عن طريق غريمة توتنهام حيث تعتمد فلسفة كلوب على الضغط العالي، والتحركات السريعة حيث يعتمد على انطلاق الظهيران اليكسندر وريونسون حيث يعد الثنائى من أفضل لاعبى الجنب فى العالم الآن. ويسعى أيضا مدرب توتنهام للفوز بالبطولة للمرة الأولى فى تاريخه ونتمنى جميعا أن تكون البطولة من نصيب ليفربول حتى نعطى دفعة معنوية هائلة لمحمد صلاح قبل نهائيات أمم إفريقيا التى نستضيفها على أرضنا.

*نقلاً عن الأهرام المصرية