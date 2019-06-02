آخر كلام.. من دون استثمار نادي النجمة سينهار

تعشّمنا خيرًا نحن جماهير النجمة عندما زار وزير الشباب والرياضة الناي قبل حوالي شهر تقريبًا، للاطلاع على أمور النادي وللبدء بالاستثمار، علمًا بأن جميع الأوراق الخاصّة بالاستثمار جاهزة مع المستثمر الجديد، وقد اطلع عليها الوزير بنفسه، وطمأن إدارة النادي بأنها مجرّد أيام وسيتم التوقيع على الأوراق الخاصّة بالاستثمار من قبل وزارة الشباب، ولكن حتى كتابة هذه السطور لم يحدث أي شيء! إدارة النادي تتابع مع الوزارة، والوزارة تردّ بنفس الاسطوانة «أيام وسيتم التوقيع على الأوراق»، وهكذا دواليك، حتى فاتورة هاتف النادي وصلت إلى مبلغ خيالي من كثرة الاتصال بالوزارة. دخل شهر رمضان والعيد سيأتي بعد أيام ولا جديد، الأوراق حبيسة أدراج الوزارة، تحتاج جرّة قلم فقط من الوزير أو الشخص المخوّل بالتوقيع لتنفّذ إدارة النادي المشروع المتفق عليه مع المستثمر، والوزير هو نفسه بارك وفرح بصفقة الاستثمار، وذكر أن هذا أفضل مشروع استثماري مرّ عليه من بين جميع الأندية، مصدر الكلام (عضو حضر وقت زيارة الوزير).

وللذكرى نقول إن إدارات القادسية ورأس الرمان الهلال (الوحدة) باركت مشروع الدمج تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة حفظة الله ورعاه، لتقليص عدد الأندية في مملكة البحرين، ومن دون الاستثمار النجمة سينهار، والأفضل فكّ الدمج و«كل نادي يروح بحال سبيله» (تسريح بإحسان).

همسة:

وصل إلى مسامعنا أن هناك اتفاقًا قد تم بين مستثمر وإدارة النادي ووزارة الشباب بخصوص تنفيذ مشروع استثماري على أرض النجمة (النموذجي)، فكل ما يتمناه (النجماوية) هو الإسراع في تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن، وألا يتم تعطليه أكثر مما هو حاصل الآن، فالنادي بحاجة ماسّة إلى هذا المشروع الاستثماري الذي عوائده المالية ستصبّ في خزينة النادي وستعود بالنفع على منتسبي النجمة من لاعبين وإداريين بشكل عام، وبالطبع لن تدخل تلك العوائد في جيب أحد، وكل ما نتمناه ألا ينظر أحد ألا غنائم من الاستثمارات الجديدة، فعملية الاستثمار ستصبّ بمصلحة الأجيال القادمة للنجمة، وسترفع من رقعة المنافسة لفرق النادي، وإن الاستثمار سيلبّي احتياجات جميع فرق دون استثناء، ولو تم تفعيل الاستثمار بالطبع لن يترك مجالاً للوعود الوردية من قبل أعضاء مجلس الإدارة التي يطلقونها بين الفنية والأخرى، وتستطيع أيضًا إدارة النادي تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وليس كما كان موجودًا سابقًا بإصدار وعود دون تحقيقها من قبل أعضاء المجلس المنتخب.

آخر الكلمات في حال أعطت الوزارة الضوء الأخضر لتنفيذ الاستثمار، نتمنى أن تتم الاستفادة الفعلية للمشروع الاستثماري القادم، وألا يتم التلاعب بالسيولة كما حدث في المرة الأولى «تجيب لاعبين للفريق للفوز ببطولة ليست بها مكافأة فوز، وإن وجدت لا تلبّي حتى مقدمًا لعقد واحد من اللاعبين»، فبسبب تلك التعاقدات العشوائية ستنهار فرق النادي بأكملها.

*نقلاً عن الأيام البحرينية