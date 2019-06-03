رسالة بالإنجليزي

* فرضت الكرة الإنجليزية نفسها على العالم، فهي تاريخياً صاحبة الحق الحصري في تحرير شهادة ميلاد اللعبة، ومؤخراً أراها استعادت كثيراً من مجدها الغابر بوصول 4 فرق إلى نهائي بطولتي الاتحاد الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا، وما بين موقعة باكو التي جمعت بين تشلسي وأرسنال، وموقعة مدريد التي جمعت بين ليفربول وتوتنهام، تباينت مساحة المتعة، لاختلاف سيناريو كل مباراة، وكم الأهداف التي شهدتها، لكن كانت هناك قواسم مشتركة من القوة، والبسالة، والندية، والروح القتالية، وهي سمات تجدها في كل مباريات الدوري الإنجليزي، مهما كان الفريقان المتباريان، وهذا سر جمال الكرة الإنجليزية التي احتفظت بحضورها في وجود دوريات بدت أكثر إبهاراً لفترات طويلة، مثل الدوريين الإيطالي، والإسباني.

* حضرت المتعة بمساحة أكبر في لقاء تشلسي وأرسنال، وانحسرت كثيراً، لا قليلاً، في لقاء ليفربول وتوتنهام، والسبب المباشر لذلك هو ذاك الهدف المبكر الذي سجله محمد صلاح عن طريق ضربة الجزاء قبل أن تنقضي الدقيقة الأولى من عمر المباراة، فهو بقدر ما سهّل مهمة ليفربول وصعّبها على توتنهام، جعل للمباراة شكلاً تكتيكياً معقداً يقتضي الحرص الزائد من الجانبين، بخاصة توتنهام الذي تخلى التوفيق عن مهاجميه في الفرص التي واتته، قبل أن ينجح أوريجي في اقتناص الهدف الثاني، وأياً كانت التفاصيل، كان ليفربول جديراً باللقب الأوروبي الثمين، بعد أن قدم موسماً رائعاً على كل الجبهات، وبعد أن وصل إلى المباراة النهائية للبطولة في عامين على التوالي، ومن زاوية إنسانية فرحت كثيراً لفرحة المدرب الألماني يورجن كلوب الذي «بلّ ريقه» أخيراً ببطولة تكافئ عبقريته، وجِدّه، واجتهاده، فمن يدقق جيداً في طفرة "الريدز" سيكتشف أن البطل رقم واحد فيها هو ذاك المدرب الذي عرف كيف يوظف لاعبيه، ويخرج من كل لاعب أفضل ما عنده، وتكفيه تلك المباراة الملحمية التي نسج بها الريمونتادا التاريخية على حساب برشلونة في الدور قبل النهائي .

* ومن منظور عربي صرف، دعونا نعترف بأن كثيرين عرفوا سبيلهم إلى الكرة الانجليزية، وتحديداً فريق ليفربول وتشجيعه من دون سواه، بفضل النجم المصري محمد صلاح الذي قدم ويقدم نموذجاً رائعاً لاحتراف اللاعب العربي بوجه عام، والمصري بوجه خاص، والمسألة ليست عصبية، أو عنصرية، بقدر ماهي ارتباط، ومحبة، وتعلق بنموذج نادر للاعب عربي، فمع التسليم والقناعة بأنه ليس بموهبة ميسي، ولا بقدرات رونالدو، إلا أنه يتمتع بالقيم والمثل العليا أخلاقياً، ونجح في إثبات وجوده بالجد والمثابرة، وهذه معادلة نجاح تبدو بسيطة للغاية، لكنها صعبة جداً جداً في حيز التنفيذ، وما عليك إلا أن تنظر حولك لتدرك هذه الحقيقة.

*نقلا عن الخليج الإماراتية