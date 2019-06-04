* بداية كل عام وأنتم بخير والإمارات قيادة وشعباً بأمن وأمان بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

* المشهد الأخير على المسرح الأوروبي جرى في إسبانيا وبالتحديد في العاصمة مدريد التي كانت تحت الأضواء في أمسية نهائي دوري الأبطال، وتشاء الظروف أن تسجل الأندية الإسبانية وعلى غير العادة غياباً تاماً عن نهائي دوري الأبطال، الذي وضع كلاً من ليفربول وتوتنهام في النهائي في مواجهة إنجليزية خالصة، انتهت لصالح «الردز» بهدفين محققاً اللقب السادس في تاريخه، الذي أنهى موسمه المتميز بتحقيق لقب غال بالفوز باللقب الأوروبي، فكان أفضل تعويض له بعد خسارته لقب الدوري الإنجليزي الذي ذهب لمانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة، ويعتبر اللقب هو الأول للمدرب الألماني يورجن كلوب، الذي خسر 6 نهائيات من قبل كان آخرها الموسم الماضي أمام ريال مدريد.

* ما لم تعرف طريق اليأس ستحقق الهدف وستصل إليه مهما كان الطريق شائكاً، بهذه العقلية نجح الألماني يورجن كلوب في صناعة فريق لا يعرف الاستسلام، وعبارة «لا لليأس» التي وضعها محمد صلاح على قميصه في موقعة الإياب أمام برشلونة والتي شهدت «الريمونتادا» التاريخية، التي أطاحت بالفريق الكتالوني خارج البطولة وقادت ليفربول للنهائي الثاني على التوالي، وهو ما يكشف حجم التغير الذي أحدثه المدرب الألماني في أسلوب تفكير اللاعبين، والذي مهد الطريق لانتزاع كأس دوري أبطال أوروبا وتحقيق اللقب السادس لكبير الأندية الإنجليزية.

* ليفربول انتظر 14 عاماً حتى يصل لمعانقة اللقب الأوروبي من جديد، وهي فترة زمنية ليست بالقليلة على فريق يمثل أحد كبار إنجلترا والقارة الأوروبية، ولأن مقومات تحقيق البطولة تتطلب الكثير من العناصر والأدوات الأساسية، كانت السنوات ال14 الماضية بمثابة التجهيز لتحقيق معادلة التكامل، التي اكتملت مع وجود إدارة خططت بشكل سليم واستعانت بمدرب يملك مقومات التحدي وصاحب عقلية استثنائية، وتعاقدت مع لاعبين صنعوا المجد لأنفسهم ولناديهم، عبر تلك العقلية التي زرعها فيهم المدرب، ومعها ومن خلالها تربعوا على عرش نجوم العالم، في خطوة تؤكد حجم الجهد والعمل الذي بذله القائمون على النادي لكي يعود لقمة الهرم الأوروبي.

آخر الكلام

الهدف الذي أحرزه المصري محمد صلاح والذي مهد الطريق لليفربول للفوز بدوري الأبطال، خير تعويض للنجم العربي الكبير على ضياع الدوري وخسارة نهائي العام الماضي، وتتويجاً لجهوده التي وضعته في قائمة أفضل نجوم العالم.

*نقلا عن الخليج الإماراتية