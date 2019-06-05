شالوا ألدو .. جابوا جلال !!

ذكرت اسكتش الكورة الذي غناه ثلاثي أضواء المسرح والذي كتبه حسين السيد ولحنه محمد عبدالوهاب وفيه مقطع "شالوا الدو.. وجابوا شاهين.. الدو قال ما انتوش لاعبين"!!

تذكرت هذا الاسكتش مع حال نادي الزمالك شالوا الدو.. اسف قصدي شالوا جروس وجابوا خالد جلال.

فريق نادي الزمالك

في مباراتيه مع الانتاج الحربي وحرس الحدود والتعادل بنفس النتيجة 1/1 في المباراتين يؤكد ان مستوي لاعبي الزمالك لا يزيدون مستوي عن لاعبي مراكز الشباب.

ليس هذا هو الزمالك الذي نعرفه.. زمالك الفن والهندسة بل ما نراه فرقة موسيقية تعزف نشازا لا علاقة لما نراه لكرة القدم لاعبون يفوزون بالحظ.

المستوي الأول عن حاول الفريق يرجع ان المدرب جروس الذي كان يجب ان يرحل منذ ستة أشهر أو علي الأقل منذ الهزيمة أمام الاتحاد السكندري.

الذي كان سيهبط للدرجة الثانية لولا أنقذه سموحة.. منذ الهزيمة من الاتحاد وضياع البطولة العربية وجائزتها 7 ملايين دولار "120 مليون جنيه" كان يجب الاطاحة به لكن مجلس الادارة خاف من الاقتراب منه وتركوه يدمر ويدمر وانهزم من طوب الأرض وتعادل مع فرق كلها كانت ستهبط للدرجة الثانية ومنها الانتاج وحرس الحدود وجاء خالد جلال وتوقعنا أداء أفضل لكنه لا يكون الأسوأ.. شئ لا علاقة له بكرة القدم.

الرياضة من سباق بطولة الدوري هكذا خالد جلال الذي قال في أول تصريح صحفي "الدوري في الزمالك .. سنفوز بالبطولة" وأقول له: أنت يا خالد وجروس قدمتا بطولة الدوري هدية للأهلي وستجعلون محمود الخطيب ومجلسه يتراجعون عن قرار الانسحاب.. وهو القرار الذي اعلنوه بعد التعادل مع الاسماعيلي!!

*نقلا عن الجمهورية المصرية