مو صلاح سفيرا لمصر

حقق تعليق لأحد مشجعى ليفربول وجهه لمحمد صلاح انتشارًا واسعًا قائلا: ألم تكتف بعد؟ أما يكفيك أن تقضى على العنصرية ضد العرب؟ أتظن أن أقدامك على الأرض تزلزل قلوب المدافعين وحراس المرمى وحدهم؟ الأمر ليس هكذا يا فتى ،أنت تعصف بكيان دولة كاملة، تغنوا باسمك فى موسمك الأول ولم تكتف ، حملوا أعلام الدولة المصرية فلم تتوقف، رسموا ابتسامتك البريئة على جدران منازلهم فما ارتضيت، أنت قررت أن تعاقب بريطانيا على احتلالها بلادك، ونجحت فى أن تحتل دولةً كاملةً وحدك.

وجماهير ريال مدريد خرجت تطالب إدارة النادى بضم محمد صلاح من أجل عودة الانتصارات والبطولات، ونادى برشلونة تحلم جماهيره أيضا بضمه، فقد أصبح معشوق جماهير الكرة فى مختلف بلدان العالم مثل ميسى ورونالدو، فلماذا لا تفكر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة فى استغلاله للترويج للسياحة فى مصر.

إن لدينا فرصة كبيرة للاستفادة من صلاح للترويج للشواطئ المصرية وللمتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه 2020والذى سيكون المتحف الوحيد الذى يضم فى خلفيته أهرامات الجيزة العظيمة، وسوف يعرض لأول مرة المجموعة الكاملة للملك توت هنخ آمون ، خاصة أن السياحة فى مصر شهدت طفرة وانتعاشة فى عام 2018باستقبال نحو 10 ملايين سائح ،وتستهدف وزارة السياحة الوصول إلى 12 مليون سائح بنهاية العام الحالى 2019.

*نقلا عن الأهرام المصرية