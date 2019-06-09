أباطرة الأمم الأفريقية

الحديث مبكرا عن بطولة "كان" 2019 لكأس الامم الافريقية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الي 19 يوليو علي غير العادة في بطولات الامم الافريقية السابقة بعد ان اعتبرها الجميع هي الأقوي والأكثر أهمية لكونها البطولة الاولي التي يشارك فيها هذا العدد من المنتخبات الافريقية 24 منتخبا.

فقد بدأ الخبراء في ترشيح أقوي الدول في المنافسة علي كأس البطولة وفي مقدمة تلك الدول مصر منظمة البطولة يليها فريقا السنغال والمغرب اللذان شاركا في كأس العالم الاخيرة بروسيا والفريق الرابع هو الكاميرون الذي لم يشارك في كأس العالم واخر انجازاته الفوز بكأس الامم الافريقية.

الخبراء استبعدوا فريقي تونس ونيجيريا اللذين شاركا في كأس العالم بروسيا ولم يرشح اي منهما للمنافسة علي كأس البطولة.

يذكر ان الدول الخمس التي شاركت في كأس العالم فشلت جميعها في اجتياز الدور الاول ولم تقدم اي منهما اي انجاز يذكر باستثناء السنغال التي خرجت بالانذارات والمغرب التي قدمت افضل عروض من الدول الخمسة.

الخبراء اطلقوا لقب الحصان الاسود في البطولة علي خمسة منتخبات وهي مالي واوغندا والكونغو وانجولا وموريتانيا وان تلك الدول سوف تحقق نتائج طيبة في البطولة بصفتها تملك عددا كبيرا من اللاعبين الاكفاء والاجهزة الفنية القادرة علي قيادة منتخباتها.

وتطرق الخبراء الي طرح اسماء نجوم من اللاعبين في البطولة وعلي رأسهم محمد صلاح ومعه زميله في نادي ليفربول ساديو ماني واللذان شاركا بقوة في الفوز ببطولة اوروبا الاخيرة.

وكذلك رياض محرز النجم الجزائري والذي شارك مرتين في الفوز بالدوري الانجليزي مع ناديه ليستر سيتي ومانشسترسيتي وكذلك النجم المغربي حكيم زياشي المحترف بنادي اياكس الهولندي والايفواري نيكولاس بيبي والتونسي فرجاني ساسي المحترف بنادي الزمالك وكان احد نجوم فريقه في الفوز ببطولة الكونفيدرالية.

الحدث الاخير الذي أود التنبيه عنه هو اعلان الاتحاد الافريق "الكاف" عن اطلاق مكتب مكافحة الفساد بسراح رئيسه احمد احمد دون توجيه اي تهم له.

يذكر ان احمد احمد احتجز بمكتب مكافحة الفساد الفرنسي الخميس الماضي من اجل التحقيق معه والاستماع اليه من قبل الاجهزة الامنية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية وهذا الامر موضوع مهم للغاية ويستحق الذكر في مقال آخر وللحديث بقية.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية