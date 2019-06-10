بتوع الأهلي عايزين إيه؟!!

مانشيتات علي 6 عمود بالصفحة الأولي بالصحف وعلي 8 عمود بصفحة الرياضة كلها تتحدث عن أزمة النادي الأهلي مع اتحاد الكرة حتي أصبحت قضية رأي عام وكأن الأهلي من مصر واتحاد الكرة أو الجبلاية كما يصفها البعض من دولة أخري وبينهما عداوة.. ما هذا.. ما هذا الاستقواء.. ما هذه الفوضي.

ألا يوجد كبير يراجع مسئولي الأهلي فيما يقولون ويفعلون ويهددون.

لماذا كل هذا؟ ما معني أن يشكو الأهلي اتحاد الكرة للاتحاد الدولي. ما هذه الفوضي؟

النادي الأهلي مثل كل الأندية يتبع اتحاد الكرة ويلتزم بتعليماته.

هل رأيتم ابناً يشكو أباه في المحكمة؟! ألا يوجد من يقول لمجلس إدارة الأهلي بتعملوا إيه؟ وشكاوي إيه للفيفا؟

اتحاد الكرة مسئول عن كل الأندية وعندما وضع جداول مباريات الدوري والكأس وفقاً للارتباطات الدولية للمنتخب ووفقاً لمشاركة الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي في بطولات أفريقيا.. وبسبب مباريات الأهلي الأفريقية تأجلت بعض مباريات الدوري للأندية المختلفة بسبب الأهلي.. وهو ما حدث أيضا بالنسبة للفرق الأخري بعد تأجيل بعض مباريات الزمالك بسبب مشاركاته الأفريقية.

ثم جد جديد بعد اسناد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لمصر بعد اعتذار الكاميرون ولم يكن ذلك في حسبان اتحاد الكرة الذي تلقي تعليمات من رئيس الوزراء ووزير الشباب بالاستعداد لأن مصر سوف تنظم كأس الأمم الأفريقية.

لم يكن هذا في الحسبان قبل أربعة أشهر وبعد أن بدأت مباريات الدوري وتصفيات كأس مصر.

أي أن اتحاد الكرة ولجنة المسابقات ولجنة الحكام وكل لجان اتحاد الكرة وجدوا أنفسهم في مأزق بسبب الاضطرار لتغيير جداول المباريات بعد أن تم اقتطاع شهر من المباريات المحلية تقام خلالها كأس الأمم الأفريقية بجانب إعداد المنتخب للمشاركة في البطولة سواء أقيمت في مصر أو في أي دولة أفريقية أخري.

ما ذنب اتحاد الكرة إذن؟ ما ذنب لجنة المسابقات؟ ما ذنب الأندية كلها؟

السؤال.. هل الأهلي هو الذي يحكم الرياضة في مصر؟

لا وألف لا.. الأهلي مثله مثل أي ناد. أما التهديد والوعيد والاستقواء بالجماهير فهو مرفوض مرفوض تماماً.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية