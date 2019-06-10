كلنا إيد واحدة .. يامصر

بلا مبالغة أو تهويل .. ما يحدث في السوشيال ميديا من الجماهير الكروية المنتمية لأهل القمة اصبح امرا لايطاق .. ويكشف حقيقة واحدة انهم مع كامل احترامي لهم لايدركون الاثار السلبية لما يفعلونه بسطحية وعشوائية وجهالة لافساد حياتنا الكروية .. هذا الجيل من المنتمين او المشجعين لايعي جيدا ما كانت عليه العلاقة بين جماهير الناديين الكبار علي مدي العقود الماضية .. وازهي عصور العلاقة بينهما رغم تنافسهما الرهيب .. تلك الروح كانت لاتظهر الا في وقت الشدائد والازمات .. أو حتي خلال أي مناسبات كروية كبري من تنظيم بطولات أو تأهل أي فرق مصرية الي نهائي البطولات .. كان الكل في واحد .. تختفي ظاهرة التعصب والانتماء لنادي بعينه والتشنجات التعصبية السوداء .. ويرتفع علم مصر وبجواره أعلام اندية الاهلي والزمالك ومختلف الاندية الجماهيرية في المحافظات المختلفة .. كانت مصر في أي مناسبة تنام وتصحو علي قلب رجل واحد .. هذا كان حالنا منذ عشرات السنين وهذا ما نرجو أن نستعيده خلال الايام القليلة المقبلة المتبقية علي موعد أكبر حدث كروي 2019 وهو استضافة امم افريقيا اعتبارا من 19 يونيو الجاري.

منتخبنا في أحوج الفترات لجماهيره كلها .. خاصة جماهير الاغلبية الساحقة الاهلي والزمالك .. فلم يعد يخفي علي أحد أن هناك منتخبات تطمح في خطف الكأس من قلب القاهرة والعودة بها إلي بلادها .. وهي لاتقل عنا من ناحية المستوي الفني بل وربما تتفوق علينا ولكن سيفرق معنا ومعهم عامل الجماهير والارض أو الملعب.

البطولة تنظيميا ستحقق نجاحا كبيرا بسبب الجهود الخارقة المبذولة من الحكومة ووزارة الشباب وسيجلس الاهلاوي بجانب الزملكاوي والاتحاداوي والمصراوي والاسماعيلاوي اسرة واحدة لتشجيع منتخبهم .. هذا هو الدور الذي يجب أن نكون عليه جميعا .. ولنتذكر كرنفالات 2006 التي كانت حديث العالم وليس أفريقيا فقط.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية