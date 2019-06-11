الزمالك في كأس أندية العالم!!

لو كنت مسئولاً في نادي الزمالك لتقدمت بطلب رسمي لاتحاد كرة القدم المصري ليرفعه بدوره إلي الاتحاد الأفريقي "كاف" ليتولي تصعيده إلي الاتحاد الدولي "فيفا".

يتقدم الزمالك باقتراح للاتحاد الدولي يطلب فيه إضافة أبطال قارات العالم للأندية مثل كأس الكونفدرالية الافريقية التي فاز بها الزمالك للمشاركة في بطولة كأس أندية العالم التي يشارك فيها الأندية أبطال الدوري في كل قارة والتي كان الزمالك أول ناد مصري يشارك فيها في النسخة الأولي عام 2002 باعتباره بطل أبطال أفريقيا "أبطال الدوري" وللأسف الغيت البطولة الأولي بسبب خلافات الفيفا مع الرعاة وشركات الإعلانات.

يتقدم الزمالك باقتراح لإضافة كل ناد فاز ببطولة القارة التي يمثلها في مسابقة أبطال الكئوس فهو بطل قارة مثله مثل بطل أبطال الدوري لاسيما وأن الاتحاد الدولي يسعي لزيادة مشاركات المنتخبات والأندية في البطولات القارية والعالمية وقد رأينا بطولة كأس العالم كان يشارك فيها 16 منتخباً ارتفعت إلي 24 منتخباً ثم إلي 32 منتخباً حالياً ويدرس الفيفا لزيادة أعداد المنتخبات إلي 64 فريقاً.

أيضا بطولة الأمم الأفريقية كانت 8 منتخبات ارتفعت إلي 16 منتخباً وفي البطولة الحالية 2019 ارتفع العدد إلي 24 منتخباً تمهيداً لزيادتها إلي 32 منتخباً.

أتمني أن يهتم مسئولو الزمالك بهذا الاقتراح ويتقدمون به فوراً لاتحاد الكرة المصري ومناقشته مع مسئولي الاتحاد الافريقي برئاسة أحمد أحمد وكلهم سيأتون إلي مصر الأسبوع القادم وقطعاً سيوافقون عليه بالإجماع وبالتالي يتم رفعه للاتحاد الدولي للموافقة عليه!

*نقلا عن الجمهورية المصرية