والسياحة أيضا

بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم.. أضخم حدث رياضي عالمي.. احتفالية رياضية متميزة مع الأشقاء الأفارقة يشارك فيها كل الجهات المعنية.. وعلينا الاستفادة من البطولة سياحياً بتنظيم رحلة أو رحلتين لخمسة نجوم عالميين من كل منتخب إفريقي للقيام بجولة في منطقة أهرامات الجيزة لمدة ثلاث ساعات فقط أو القيام برحلة لبعثة كل دولة علي حدة لزيارة الأهرامات وأبوالهول لمدة ساعتين في الوقت المناسب لكل بعثة إفريقية ويتم تصوير هذه الزيارات تليفزيونيا وتبث في كل أنحاء الدنيا وتذاع علي شاشات مقاعد شركة مصر للطيران المتجهة لكل أنحاء الدنيا.

البعثات الإفريقية ومنتخباتها سيفرحون كثيراً ويرحبون بهذه الجولة السياحية التي يحلمون بها.

** طالبت منذ أيام باطلاق اسم النجم محمد صلاح علي قريته نجريج مركز بسيون غربية واطلاق اسم الفنان محمد فوزي علي قريته كفر أبو جندي مركز طنطا غربية ولم يهتم أحد بالمحافظة حتي الآن.. السؤال: ما هي الأسباب؟

** هاني حتحوت مشروع مقدم برامج رياضية جيد جداً.. معلوماته غزيرة.. أسئلته مدروسة ضيوفه من الدرجة الأولي في الغالب.

** باعتباري من سكان محافظة الجيزة فإن كلمة حق يجب أن تقال في حق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة النشيط الذي يقود حملة نظافة من المخلفات والقذارة المتراكمة منذ خمس سنوات وتم إزالة حوالي عشرين ألف طن من المخلفات المتراكمة في محافظة الجيزة.

التحية أيضا للواء هاني شعبان العناني رئيس حي العجوزة الذي بدأت بصماته تظهر بقوة في نظافة الحي وتنظيم المرور وتطهير المنطقة من البؤر الإجرامية.

** في مداخلة هاتفية قال حارس مرمي الإسماعيلي والوحدة السعودي محمد عواد أنه حزين لعدم اختياره ضمن حراس مرمي المنتخب في الأمم الإفريقية ويتساءل: هل لأنني لم أنضم للأهلي لم يرشحني للانضمام للمنتخب.. وإذا كان ذلك صحيحاً فإن جهاز المنتخب يعمل لحساب الأندية التي ينتمون إليها وحساباتهم الشخصية ودون اعتبار وحساب لمصلحة مصر ومنتخبها.

*نقلا عن الجمهورية المصرية