جميل في هذه الحياة أن تتمنى أن تقع أمام عينيك أحداث تكون شاهدًا عليها، وأن تكون مقربًا من دوائر صنع القرار، وأن ترى حلمًا، ترجو الله أن يكون حقيقة واقعة!

أرجو من الله أن أكون أحد الشاهدين على أحد أهم القرارات التي سيكون لها أكبر الأثر - بإذن الله - في تغيير خريطة الكرة السعودية إلى الأفضل. وهو رجاء من الله، ثم المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإقرار الاتحاد السعودي أو رابطة دوري المحترفين إدارة متخصصة للتسويق الرياضي (فعّالة)، تخدم الرياضة السعودية، وترقى بها.

يمكن أن نقول إنه سيصبح عندنا تسويق رياضي سليم؛ إذ إن الهدف من هذه الإدارة التي سوف تعمل تحت مظلة رابطة دوري المحترفين أو الاتحاد السعودي هو تقديم الأفكار المبدعة والمبتكرة، وتقديم خطط وآليات في التسويق الرياضي، تضاهي الفكر الأوروبي والعالمي لتحقيق الهدف النهائي من كرة القدم على المستوى الرياضي والمستوى الربحي!

هذه الإدارة تقوم بسواعد وعقول الشباب السعودي من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، وتستخدم مفردات هذا العصر ولغته، مفردات قلّ استخدامها، وانعدمت في الأجيال السابقة التي ما زالت تسيطر على العملية الرياضية حتى الآن!

تويتر ويوتيوب وانستجرام وفيسبوك ومواقع الإنترنت والمتاجر الإلكترونية وبورصة اللاعبين.. لغة أخرى، هي لغة كرة القدم حاليًا في العالم أجمع!

قرار إنشاء هذه الإدارة سوف يعكس إحساس المسؤولين بأهمية وخطورة دور كرة القدم بشكل عام، والتسويق الرياضي بشكل خاص، في العالم الآن، وكيف يمكن بإمكانيات بسيطة خلق أرباح لا توصف على جميع المستويات، بل تدعم اقتصاد البلاد بشكل كبير، يعكس وعي المسؤولين بحقائق ثابتة عالميًّا، ومعلومات مثبتة عن كرة القدم ودورها.. رياضة يمارسها أكثر من 65 مليون شخص حول العالم، إضافة لـ 5 ملايين حكم، وأكثر من 300 مليون إنسان، يمارسون وظائف لها علاقة بكرة القدم، الإعلام الرياضي، إمبراطورية صناعة الإعلان، القطاع السياحي المعتمد على كرة القدم، مبيعات تذاكر الطيران، شركات صناعة المستلزمات الرياضية، شركات ألعاب الفيديو، صناعة انتقالات اللاعبين؛ إذ كل عام ينتقل أكثر من 15 ألف لاعب حول العالم بين نادٍ وآخر!

ستكون تلك مفردات عمل إدارة التسويق الرياضي.. هي الأفكار المبدعة، وتأكدوا أن هؤلاء الشباب سيكونون أحد أهم أسباب النهوض بدوري كرة القدم السعودي، وجعله في مصاف العالمية، واستخدام كرة القدم وانتشارها وتأثيرها على قطاع كبير داخل المملكة وخارجها للنهوض بالمجتمع كله تثقيفيًّا ومجتمعيًّا، وربط فئات المجتمع، وجعله أكثر إنتاجية وتعاونًا.

إدارة التسويق الرياضي برابطة دوري المحترفين أو الاتحاد السعودي لن يكون دورها شكليًّا ككثير من الإدارات التي لا تحمل سوى اسمها، بل سيكون دورها فاعلاً، وسيتخطاه إلى الإبداع والانطلاق في مجالات كرة القدم السعودية، مثل: احتراف اللاعبين ومسابقات الدوري والبطولات المحلية والقارية والبث التليفزيوني وسُبل التسويق والشراكة والرعاية وخدمة المنتخب السعودي على الجانب التسويقي.

دعواتكم

في الأخير، لا يسعني إلا القول إنني في غاية التفاؤل؛ فالقادم أجمل، والغد مشرق ومَن يعلم؟ فلربما تكون هذه الإدارة سببًا في تنظيم مناسبات أضخم وأرقى على أرض السعودية.. مَن يعلم؟.. فادعوا لنا!

*نقلا عن الجزيرة السعودية