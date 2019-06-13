صلاح أم نافاس لترويج السياحة

لعديد من التعليقات علي مقالي السابق عن ضرورة استعانة وزارة السياحة بالنجم المصري محمد صلاح معشوق جماهير الكرة في جميع أنحاء العالم وكلها تطالب وزارة السياحة بضرورة التعاقد معه للاشتراك في حملاتها الترويجية لتنشيط السياحة لمصر، ويري أحد العاملين بالسياحة أنه يجب علي رجال الأعمال التكاتف لإنعاش السياحة بدلا من المحاولات الفردية غير المجدية مثلما قام أحدهم أخيرا باستضافة الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد في زيارة لمصر لمدة أسبوع زار خلالها مدينة الغردقة والمعرض المصري وعدة أماكن أثرية بالقاهرة وخان الخليلي.

وخبير بالسياحة يؤكد أن الوزيرة تبذل مجهودا كبيرا مثلما قامت أخيرا بالتعاون مع شبكة سي إن إن الإعلامية وعمل شراكة مع الشبكة الإعلامية لشراء وقت إعلانى على القناة و العمل على خلق محتوى متميز ومختلف جديد ومتطور يجذب المشاهدين والمتابعين للمنصات المتعددة للشبكة حول العالم إلى مصر، ولكنه يري ضرورة الاستفادة من دعم مشاهير العالم والقوة الناعمة لمصر لتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري ويستشهد بما قامت به وزارة السياحة في عام 2016 بالتواصل مع نادى روما الإيطالي للاتفاق على تدشين حملة إعلانية للترويج للسياحة المصرية بمشاركة اللاعب المصري الدولي محمد صلاح الذي كان يلعب بصفوف فريق العاصمة الإيطالية وحقق نجاحًا باهرًا خلال تلك الفترة الماضية وتصدر صفحات أشهر جرائد الصحف الرياضية بإيطاليا.

*نقلا عن الأهرام المصرية