ما هي آلية تسمية المنشآت ولماذا التعقيد؟

خبر متداول في برامج التواصل الاجتماعي ومرفق معه فيديو تلفزيوني بأنه تم تغيير اسم مطار لويفيل الدولي في ولاية كنتاكي الامريكية الى مطار محمد علي الدولي؛ وذلك تقديرًا للمساهمة الرياضية والاجتماعية والانسانية للمرحوم بطل الملاكمة محمد علي كلاي، من منا لا يعرف كلاي! ولو اردنا التحدث والكتابة عن انجازات كلاي، نحتاج الى مجلد وليس عمودا او صفحة فقط.

وذكرت صحيفة الشرق الاوسط (اون لاين) أن مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية اطلقت اسم أسطورة الملاكمة العالمية محمد علي كلاي على مطارها، تخليدا لذكراه، وسيكون الاسم الجديد للمطار هو مطار «لويفيل محمد علي الدولي»، حسب ما أعلن مسؤولون عن المطار، وفي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت ادارة المطار إن مجلس إدارته «صوت بشكل هادف لتخليد ذكرى كلاي ابن مدينة لويفيل، عن طريق إعادة تسمية المطار على اسمه».

ومن جهتها، قالت لوني علي، أرملة كلاي لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، تعليقا على إطلاق اسم زوجها على المطار: «إنها سعيدة جدا؛ لأن الزوار من جميع أنحاء العالم الذين يسافرون إلى لويفيل سيتذكرون دوما اسم محمد علي كلاي». يذكر أن كلاي توفي في يونيو (حزيران) 2016 إثر إصابته بالتهاب حاد وانخفاض شديد في ضغط الدم في أحد مستشفيات أريزونا عن عمر ناهز 74 عاما، لينهي الموت حياة واحدا من أبرز رموز القرن العشرين، هكذا يتم تكريم الرياضيين في بلاد الغرب، «وعندنا الرياضي حي ميت ما يتذكرونه ولا يدرون عنه».

همسة:

لنترك عنا قليلا ما فعلته ولاية كنتاكي الامريكية ونرجع للحبيبة البحرين وبماذا امر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، فقد امر سموه بتسمية الصالة الرياضية الجديدة بالنادي الاهلي باسم المغفور له بإذن الله تعالى المدرب الوطني جاسم المعاودة، وذلك تقديرًا واعتزازًا بالدور الكبير الذي قام به المعاودة في خدمة الحركة الرياضية البحرينية، وتحديدا كرة القدم.

وكان عدد من النواب قد رفعوا طلبا من اجل تسمية بعض المنشآت الرياضية بأسماء من قدم خدمات جليلة للحركة الرياضية البحرينية، وقد استجاب سموه لطلب النواب واعلن عن اطلاق اسم المدرب الوطني جاسم المعاودة على الصالة الرياضية الجديدة بالنادي الاهلي، وسؤالنا هنا هل تم اطلاق اسم المدرب الكبير جاسم المعاودة على الصالة الرياضية رسميًا؟ أم أننا ننتظر الرسميات والروتين الممل الذي تنتهجها يعض الدوائر والمؤسسات الحكومية لتنفيذ الامر.

شكرًا لمركز شباب القادسية على تسمية البطولة الرمضانية الاولى لكرة باسم المرحوم عبدالرحمن اللظي، وحبذا لو يتم تسمية احدى الصالات الرياضية بنادي النجمة أو صالة مركز شباب القادسية باسم المرحوم اللظي تقديرًا لجهوده في خدمة الرياضة البحرينية.

*نقلا عن الأيام البحرينية