وجبة لحم قرود للجويني!!

بطولات كأس الأمم الافريقية مليئة بالنوادر والحكايات وأحلي ما فيها أنها طبيعية وليست مفبركة.

من هذه الحكايات ان مصر نظمت بطولة كأس الأمم الافريقية عام 1974 بمشاركة 8 منتخبات قسمت الي مجموعتين مجموعة في القاهرة ومجموعة في الاسكندرية.

مجموعة الاسكندرية كان يشرف عليها العميد بحري ابراهيم الجويني وتضم فريقين من دولة واحدة تم تقسيمها الي دولتين.

الدولة هي الكونغو وتم تقسيمها الي الكونغو وزائير وكلاهما وجبتهم الاساسية لحم القرود.

رئيس بعثة زائير قال للجويني ان وجبة القرود المذبوحة التي جاءوا بها معهم نفذت ويريدون عشرة قرود حية يقومون بذبحها وطبخها وقد جاءوا معهم بالطباخين.

حين جذبه الجويني وقال قرود!.. عايزين قرود؟! يخرب بيوتكم.. أجيب لكم قرود منين دلوقتي؟!

رد أحد الحاضرين وقال له يا فندم فيه عزبة القرود في مدخل الاسكندرية في اتجاه أبوقير ورشيد.

أرسل الجويني طباخ منتخب زائير ومعه اثنان من العمال واشتروا القرود الستة وذبحوا خمسة وأبقوا واحدا وعندما دخلوا المطبخ في فندق سان ستيفانو الشهير الذي تم بيعه وهدمه بواسطة بعض اللصوص بموافقة شخصية هامة في الاسكندرية.

شاهد طباخو الفندق القرود المذبوحة ففروا هاربين ودخل طباخو زائير لاعداد الوجبة للاعبين.

وبينما نجلس في حديقة الفندق المطلة علي البحر مع الجويني جاء شخص من زائير يحمل حقيبة وقال للجويني "شكرا جزيلا لاهتمامك وتعبك وبعد اذنك هذه هدية بسيطة من بعثة زائير لكم.. قال الجويني.. ايه دي؟!

قال : ده قرد مذبوح لك ولاولادك واسرتك بالهنا والشفا.. واذا كنت تريد قردا حيا تقوم انت بذبحه بمعرفتك سنحضره لك ثم نادي مايوكي.. مايوكي هات القرد الحي اللي عندك وبسرعة جاء مايوكي يحمل القرد علي كتفه وهنا جري الجويني مفزوعا.. قرد.. قرد يا أولاد ستين"......." ولم يدخل الجويني الفندق لمدة يومين وارسل بدلا منه المرحوم الدكتور محمد علي حسن زميله في الاكاديمية البحرية الذي يخاف هو ايضا من القرود.

رحم الله من مات ومتع من علي قيد الحياة منهم بالصحة والعافية.

هذه حكاية من حكايات كأس الامم الافريقية وهناك عشرات الحكايات المدهشة!!

*نقلا عن الجمهورية المصرية