أغلى 10 منتخبات إفريقية

توجد 3 منتخبات عربية ضمن أغلى 10 منتخبات فى إفريقيا، حيث جاء المنتخب الوطنى المصرى فى المركز الثالث قبل بدء نهائيات كأس الأمم الإفريقية التى تنطلق بعد أيام فى مصر، حيث وصلت القيمة التسويقية لمنتخبنا فى البطولة إلى 198،8 مليون يورو والسبب فى ذلك يرجع إلى النجم محمد صلاح حيث تبلغ القيمة التسويقية لصلاح 150 مليون يورو رصدها ناديه الإنجليزى ليفربول، ويأتى من بعده من لاعبى المنتخب محمد الننى لاعب الإرسنال بقيمة 10 ملايين يورو وفى المركز الثالث أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش بقيمة 8 ملايين يورو.

ويأتى منتخب السنغال فى المركز الأول لأغلى 10 منتخبات إفريقية فى كان 2019 وتبلغ قيمة لاعبيه 386،4 مليون يورو ويتصدر ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزى القائمة بـ 85 مليون يورو ، ويأتى بعده كوليبالى مدافع نابولى الإيطالى بـ 75 مليون يورو ثم إسماعيل سار مهاجم رين الفرنسى بـ 30 مليون يورو ويأتى منتخب كوت ديفوار فى المركز الثانى حيث تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب الافيال 319،8 مليون يورو ويتصدر نيكولاس مهاجم ليل الفرنسى القائمة بـ 65 مليون يورو وبعده ويلفر يدزاها لاعب كريستال بالاس بـ 35 مليون يورو ثم فرانك كيسى لاعب ميلان بـ 33 مليون يورو.

أما فى المراكز الرابع فيأتى منتخب الجزائر حيث بلغت القيمة التسويقية 187٫4 مليون يورو ويتصدر قائمة اللاعبين رياض محرز لاعب مانشستر سيتى بـ 60 مليون يورو ثم ياسين براهيمال مهاجم بورتو البرتغالى بـ 26 مليون يورو وبعده يوسف عطال مدافع نيس الفرنسى بعشرين مليون يورو.

وجاء المنتخب المغربى فى المركز الخامس بـ 186٫2 مليون يورو ويأتى فى المقدمة حكيم زياش لاعب آياكس الهولندى بـ 35 مليون يورو ويأتى بعده أشرف حكيمى مدافع دورتموند بـ 30 مليون يورو ثم سفيان بوفال لاعب سيلتافيجو الإسبانى بـ 12 مليون يورو.

أما المنتخب النيجيرى فقد جاء فى المركز السادس بقيمة 163٫3 مليون يورو ثم منتخب غانا بـ 119٫5 مليون يورو وغينيا بـ 126 مليون يورو، وأخيرا منتخب مالى بـ 984 مليون يورو.



*نقلاً عن الأهرام المصرية