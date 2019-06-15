قرود الكونغو تاني!!

نحن جميعاً ندعم منتخب مصر لكرة القدم ونسانده لكن مهمتنا أن نكشف الأخطاء والعيوب لتلافيها وبكل صراحة منتخبنا في مباراة تنزانيا في مستوي منتخب المدارس وهو بدون محمد صلاح والنني منتخب درجة ثانية.

ونستكمل اليوم الحديث عن حكاية زائير والكونغو ووجبتهما الأساسية هي أكل لحم القرود وما حدث من مفارقات أثناء وجودهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية "مارس 1974" في مجموعة الإسكندرية وكانتا دولة واحدة قبل انقسامهما.

ذكرنا ما حدث عندما طلبت بعثة الكونغو شراء عشرة قرود حية وذبحها لإطعام منتخب بلادهم والمفارقات التي حدثت مع المرحوم العميد إبراهيم الجويني رئيس اللجنة المنظمة لمجموعة الإسكندرية وحكايته مع القرود في فندق سان سيتفانو العظيم الذي تم هدمه وهدم تاريخه حيث عقد به أول اجتماع للقمة العربية قبل خمسين عاماً.

حكاية أخري عن قرود الكونغو وزائير وقعت ايضا في الإسكندرية وكأنها محظوظة أو منحوسة مع القرود.

في يونيو 1987 نظم نادي الاتحاد السكندري بطولة كأس أندية أفريقيا لكرة السلة بمشاركة 16 نادياً من بينها نادياً من الكونغو.

طلب رئيس بعثة الكونغو أن يكون طعام البعثة يومياً وجبات ساخنة من لحم القرود وأنهم جاءوا من بلادهم ومعهم عشرون قرداً مثلجاً ومجمداً ويطلبون تجهيز ثلاجات ضخمة وفريزر لوضع القرود المجمدة بها حتي يتم استخراج بعضها كل يوم.

كانت البعثة تقيم في فندق لاندمارك ورفض سمير جهاد مدير الفندق.. وهدد رئيس بعثة الكونغو بالانسحاب من البطولة.

هاج كل نزلاء الفندق الأجانب ورفضوا أن تطهي قرود في مطبخ الفندق ويستخدمون حلل وأطباق وشوك وسكاكين وملاعق الفندق.

تأزم الموقف كثيراً وحضر محافظ الإسكندرية لحل المشكلة وكنت حاضراً الواقعة.

كان هذا في يونيو 1987 واقترحت تخصيص طقم من العمال لطهي قرود بعثة الكونغو واقترحت شراء حلل وأطباق وشوك جديدة.

وأرسل الحاج علي السيد علي وكيل نادي الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة واشتري خمس حلل جديدة وأطباق وشوك وسكاكين وملابس لتستخدمها بعثة الكونغو وتم إلقاؤها في الزبالة بعد البطولة وانتهت الأزمة.

في المباراة النهائية فاز الاتحاد السكندري علي بريميرو دي أوجستو "أول أغسطس" بطل أنجولا وحصل علي كأس أفريقيا لأول مرة ومنح الرئيس حسني مبارك الأوسمة والنياشين للاعبي الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة عبدالله علي حسن رئيس النادي وعلي السيد وكيل المجلس وطلعت فواز أمين الصندوق ومحمد حسن الشاطبي وقال الدكتور عبدالأحد جمال الدين إن الرئيس مبارك سيسلم الأوسمة لهم في احتفالات أكتوبر



*نقلاً عن الجمهورية المصرية