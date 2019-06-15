مصر قبلة السياحة الرياضية 2019

السياحة الرياضية هي السفر من مكان الي اخر داخل الدولة أو غيرها من أجل المشاركة في بعض الدورات والبطولات أو من أجل الاستمتاع بالانشطة الرياضية المختلفة والاستمتاع بمشاهدتها وذلك فالسياحة الرياضة هي نوع جديد ينحدر من كلا الناحيتين الناحية السياحية والناحية الرياضية، بالنسبة للناحية السياحية فهو طريقة جديدة لجدولة السياحة ولكن بشكل رياضي، ذلك أن القيام بجولة سياحية في بلد ما تعني الذهاب الي ذلك البلد وزيارة الاماكن التاريخية والحديثة والجميلة في ذلك البلد، أما بالنسبة للسياحة الرياضية فهي تعني الذهاب الي بلد ما للقيام بممارسة نوع معين من الرياضة أو تشجيع فريقك المفضل أو منتخب بلادك في إحدي البطولات القارية أو العالمية وزيارة أهم المعالم السياحية أثناء فترة أقامة البطولة في البلد المقصود، حيث تستضيف مصر في الفترة المقبلة بطولة كأس الامم الافريقية 2019 التي تضم لأول مرة في تاريخها 24 منتخب من داخل القارة السمراء، ويعتبر هذا الحدث فرصة عظيمة لزيادة عدد السائحين مما يتعكس علي زيادة الدخل القومي المصري وتصدير صورة إيجابية عن الدولة المصرية وقدرتها علي تنظيم مثل هذه البطولات الكبيرة في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، وتعبر السياحة الرياضية من أهم أنواع السياحة التي تساهم بشكل فعال تنشيط حركة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية، وبالتالي رفع مستوي الاقتصاد القومي عن طريق أقامة البطولات والمسابقات الرياضية لجذب أعداد كبيرة من السائحين بغرض المشاركة السلبية أو الايجابية في هذه المناسبات او البطولات الرياضية، وفي الوقت الحاضر لم تعد السياحة تقتصر علي زيارة الاثار القديمة التي خلفها الاجداد، لكن بدأ هناك أتجاة عالمي جديد لربط السياحة بالرياضة بما يحقق خدمة كلاً منهما للاخر، فأغلبية الناس يفضلون قضاء الاجازات ووقت الفراغ في ممارسة أو مشاهدة أوجة النشاط الرياضي في الدول المتقدمة ، وقد ظهر هذا النوع من السياحة (السياحة الرياضية) وأنتشر في كثير من الدول خاصة الدول المتقدمة ذات مستوي المعيشة المرتفع، بالاضافة الي توافر المنشأت الرياضية من ملاعب وأداوت وغير ذلك من مقومات السياحة .



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية