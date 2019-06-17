أحلي كلام.. في الاستاد اتقال

اعترف اننا في حالة جديدة.. مصر كلها تعيش حالة جديدة.. ما حدث في الزيارة القصيرة للرئيس السيسي للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني للشد من أزرهم.. قبل انطلاق تنافسات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام الجمعة القادم بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

اللقاء في الملعب والزي الرسمي للجميع الملابس الرياضية التيشيرت والبنطلون وهو زي الرئيس ووزير الشباب ورئيس اتحاد الكرة والمنتخب والجهاز الفني.. اللقاء يؤكد حقيقة واحدة.. أن مصر علي موعد مع الانطلاق في مختلف المجالات وفي مقدمتها الرياضة.. الرئيس السيسي وضع ميثاقاً رياضياً جديداً لابد أن تتم ترجمته إلي واقع.. الكلمات البسيطة التي قالها لابناء مصر نجوم المنتخب ابتعدت تماماً عن أي اثارة أو ضغوط نفسية أو عصبية.. ما قاله لو حققه والتزم به نجوم مصر سيكون هو الطريق نحو نهائي البطولة بل والفوز بها.

طالب الرئيس من لاعبي المنتخب لانهم القدوة للشباب أن يلتزموا ويظهروا بالمنظر والمستوي الذي يليق بمكانة مصر.. وعليهم اسعاد الجماهير وشعب مصر بالعروض والمستوي الذي سيقدمونه في مباريات البطولة دون أن يذكر من قريب أو بعيد أهمية الفوز بها وكلنا نأمل أن يحقق منتخبنا أملنا وأمل اكثر من 100 مليون مصري والرئيس السيسي اولنا.

تحدث الرئيس عن المستوي والصورة اللائقة التي يجب أن يكون عليها المنتخب لانهم القدوة للشباب متمنياً أن تتبوأ مصر بشبابها مكانة عالمية بين الدول الكبري.. في مختلف المجالات..وما عبر عنه الرئيس بإيجاز في مقدرونا أن نحققه.. ولو تم الالتزام وفهمنا وادركنا مغزي كل حرف وليس كل كلمة.

بالطبع الروح التفاؤلية مطلوبة ولهذا يجب أن يدرك كل نجم في صفوف المنتخب.. ونال شرف ارتداء فانلة مصر.. أن يخوض المباريات بقوة وعزيمة واصرار ومستوي فني واداء رجولي سيسعد جماهير مصر كلها بل وجماهير الاشقاء الافارقة بعيداً عن الحسابات المستقبلية بضمان الفوز بالكأس.. لأنه في مثل تلك البطولات ستكون المواجهات شرسة والمستويات المتقاربة بين المنتخبات تجعل التكهنات والترشيحات بل والأمنيات بالغة الصعوبة.

سيادة الرئيس شكراً فقد اوجزت وانجزت.

*نقلا عن الجمهورية المصرية