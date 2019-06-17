.. النجمة الثامنة.. وإلا!!

* منتخبنا بدأ العد التنازلي بالساعات استعداداً لكأس الأمم.. وهي البطولة الأم في القارة السمراء.. ونحن في مصر علي قلب رجل واحد خلف المنتخب المتصدر لقمة رصيد الألقاب في القارة.. وأظن أن جماهيرنا علي ثقة كاملة في مجموعة محمد صلاح التي تضم الموهوبين والمحترفين.. والمخلصين من الدوري المحلي لاستعادة اللقب من جديد.. وبالقياسات والأرقام والمستويات الفنية والظروف المحيطة.. أظن أن منتخبنا علي مقربة من تحقيق هذا الأمل لتحقيق النجمة الثامنة التي تبعدنا عن كل المنافسين لنا ولسنوات قادمة.. لكن يبقي السؤال.. لماذا نتفاءل.. ولماذا نخشي علي أنفسنا في تلك البطولة؟!!

أسباب التفاؤل كبيرة وكثيرة.. فإذا لعب الفريق علي أرضه ووسط جماهيره تزداد نسب فوزه في المباريات. وعندما يجد الفريق دعماً من رئيس دولته بهذا الحجم حتي أن الرئيس السيسي زار الفريق وشد من أزر لاعبيه في التدريب.. فهذا يعطي دافعاً قوياً لتحقيق الفوز والاستمرار فيه حتي التتويج.

وعندما يلعب الفريق في بلده وعلي ملاعب وأرضية هي الأجمل عالمياً ومدرجاته تضج بالهتافات والمساندة والدعم طوال المباراة.. فهذا دليل نجاح مبكر. وتتويج قادم بإذن الله.

كل الظروف مهيأة لفريقنا.. وللاعبينا لتقديم كل ما في جعبتهم من أجل اللقب الذي سيحقق لنا مكاسب عدة.. فالفوز سيرفع تصنيف مصر عالمياً.. وسيرفع من القيمة السوقية لكل اللاعبين.. خاصة محمد صلاح الذي سيصبح مرشحاً بقوة للكرة الذهبية عالمياً.. خاصة وقد سبق له الفوز باللقب الأوروبي مع ليفربول والهداف للعام الثاني علي التوالي في الدوري الإنجليزي.. وفوزه باللقب القاري مع منتخب مصر قد يضعه في الصدارة العالمية سيما لو تراجعت الأرجنتين ومعها ميسي في بطولتها القارية.

في مصر.. جمهور يشجع بجنون الحب رغبة في الفوز.. تماماً مثلما قيل من نصف قرن إن الشعب يأكل ويشرب وينام علي ترنيمات منتخب الكرة.. فما بالنا عندما يفوز بلقب جديد؟!!

نتمني فقط أن يوفق الله أجيري وجهازه في حسن اختيار التشكيل.. وإجادة توظيف اللاعبين.. وفهم المنافسين.. واللعب كل مباراة علي حدة دون التفكير فيما هو قادم من مباريات.. لأن الجماهير ستقارن ما بين أجيري وفريقه ونجومه ونجوميتهم الآن.. وبين كوبر الذي هاجمناه رغم تحقيقه للقب الوصيف الافريقي ولم يعجبنا!! ربنا يوفق أبناء مصر للنجمة الثامنة!!

*نقلا عن الجمهورية المصرية