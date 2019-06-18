تغيير نظام الدوري.. قرار فاشل

نقرأ بالصحف ومع بداية كل موسم بأن النادي الفلاني قرر تشكيل لجنة لمتابعة الامور الرياضية، وذلك لاختيار الانسب للنادي، ويتم تقديم مقترح لأعضاء مجلس الادارة الذين لا يتغيرون ابدا، سواء كانت هناك انتخابات او تعيين، (هم هم) نفس الوجوه وان حصل يكون التغيير لشخص او اثنين، اما البقية اقامة دائمة، ومع صدور القرار يتم تشكيل الهيكل الاداري للجنة ويتم اختيار اعضائها، ومع صدور قرار التعيين او تشكيل اللجنة (سموها ما شئتم) فهي غير فارقة لانه بالأخير ستكون الكلمة لشخص او شخصين من اعضاء مجلس الادارة، هذه هي (الدكتاتورية)، اما بقية الاعضاء تكملة عدد، لاحول ولا قوة لهم.

لنعد للجنة التي ترفع المقترحات والتوصيات لأعضاء المجلس لا قرار ما اتخذ من توصيات وقرارات، ولكن اعضاء المجلس لن يأخذوا بمقترحات او توصيات اللجنة، فإذا اردنا ان نحقق النجاح في اي عمل، فيجب ان يكون العمل مشتركا من الجميع، وان لا نهضم حق الاخرين والاخذ بمشورتهم فعوامل النجاح لا تأتي بقرارات انفرادية.

في السابق كان النوخذة هو وحده يأمر وينهى ويصدر القرارات ومن (يخالف كلامه يحذفه بحر)، نعم كان يحدث هذا ايام الغوص عندما تبحر السفينة لشهور من اجل اللؤلؤ والمرجان، لا كلام يعلو على كلام النوخذة في تلك الفترة، والان رجعنا إلى نفس المنوال فهناك من يريد ان يدير دفة الاندية لوحده من دون اي مناقشة من بقية الاعضاء، لهذا نريد ان تكون هناك رقابة على مجلس ادارات الاندية من الجهات المعنية، أشبه بالبنك المركزي عندما يلزم البنوك والشركات بتعيين اعضاء مجلس ادارة مستقلين في المجلس ويكون رقيبا للأمور المالية منعا للتلاعب.

همسة:

وصلني مسج من احد المحللين الرياضيين يقول بمحتواه ان القرار الذي اتخذه مجلس ادارة الاتحاد البحريني لكرة القدم بزيادة عدد مباريات الدوري وتغيير نظامه عن بقية العالم الذي يلعب بنظام الذهاب والاياب هو قرار فاشل مع مرتبة الشرف، فإذا اردنا تطوير الدوري برؤية وهدف، علينا زيادة عدد الاندية وليس تغيير مراحل الدوري كما قرر الاتحاد في اجتماعه الاخير، هذه هي رؤية محلل رياضي محترف.

*نقلا عن الأيام البحرينية