لابد من صلاح

وضحت الأمور في التجربة الثانية أمام غينيا.. خط الهجوم في حاجة "دائمة" لمحمد صلاح.. أقترح أن يكون احتياطياً في مباريات.. ولابد من دفعه من البداية في مباريات أخري.. في نفس الوقت لابد من المحافظة عليه خاصة أن دوري إنجلترا.. يبدأ في أغسطس أي بعد البطولة بأيام قليلة.

في المباريات القوية نبدأ بمحمد صلاح ويرتاح في الشوط الثاني علي الدكة استعداداً للدوري الكبير في لندن.. وفي مباريات أخري يجلس صلاح علي الدكة في البداية فربما لا نحتاج له إذا قام زملاؤه بالواجب وأحرزوا الأهداف من بدري.

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معظم.. بل كل الأجيال الحالية لم تر ساحر الكرة المصري.. ساحر حقيقي شهدته ملاعب مصر لعب للزمالك في البداية وانتقل للأهلي أيضاً.. هذا الساحر اسمه "عبدالكريم صقر".. كان يستطيع أن يحاور كل الفريق المنافس.. يحاوره وحده.. وعملها مئات المرات.. وكانت له هوايتان.. لا يحرز هدفاً إلا إذا حاور حارس المرمي ووضع الكرة في المرمي الخالي.. والهواية الثانية "ينطق" الكرة فوق رأسه مائة مرة قبل أن تسقط علي الأرض.. ويستطيع أن ينطق الكرة بكل أطرافه دون أن تسقط الكرة.. ينطق الكرة برأسه ثم بطنه وذراعيه ورجليه ثم قدميه دون أن تسقط الكرة.

كان عبدالكريم صقر بطل قصة كتبها إحسان عبدالقدوس.

ـ لماذا أكتب هذا؟!

ـ تذكرت المرحوم عبدالكريم صقر ابن شقيقة طلعت حرب "خاله" تذكرته بعد هدف مصر الثاني في غينيا أول أمس.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية