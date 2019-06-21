مو صلاح ومانيه جولة جديدة

ساعات وتنطلق بطولة الأمم الإفريقية ال 32 التى تستضيفها مصر وهى البطولة الثانية من حيث الأهمية فى العالم بعد الامم الأوروبية، متفوقة على بطولة كوبا أمريكا، التى انطلقت بالفعل ولكن لا تضم إلا 8 منتخبات قوية فقط على رأسها البرازيل والأرجنتين التى تعانى فى البطولة بشدة رغم وجود الأسطورة ليونيل ميسى أفضل لاعبى العالم على الإطلاق.

اما الأمم الإفريقية فتضم لأول مرة 24 منتخبا وستبدأ البطولة ساخنة منذ ضربة البداية بين منتخبى مصر الوطنى وزيمبابوى فى المجموعة الأولى التى يستضيفها إستاد القاهرة الدولي. بدورى أرشح منتخب مصر للفوز باللقب للمرة الثامنة فى تاريخه خاصة ان منتخب الفراعنة تسانده الارض والجمهور أيضا هناك منتخب السنغال الذى يقوده ساديو مانيه والمغرب رغم ما يعانيه فى الأيام الاخيرة من شللية أثرت على نتائج الفريق وديا ، وأخيرا أرشح منتخبات نيجيريا وتونس والجزائر للوصول الى النهائى ومعها أيضا كوت ديفوار. اما الحصان الأسود فى البطولة الذى تلتفت اليه أنظار العالم بأثره فسيكون هناك اكثر من منتخب على رأسها غينيا، وناميبيا وتنزانيا لكنها لن تحقق البطولة وسوف تنافس فى المجموعات الست بقوة. يبقى ان نشير الى ان المنافسة المحترمة بين مو صلاح وساديو مانيه فى الدورى الانجليزى والتى أدت لفوز ناديهما ليفربول بالشامبيونزليج سوف تمتد الى الامم الإفريقية حيث يسعى مانيه للفوز باللقب الإفريقى كذلك التفوق الشخصى للفوز بلقب أفضل لاعب فى إفريقيا ومن ثم الترشح للفوز بأفضل لاعب فى العالم كذلك مو صلاح يسعى لنفس الألقاب. عزيزى جمهور كرة القدم المحترفة لا تعرف إلا المنافسة الشريفة المستمرة فى الملعب، ولا تعترف بخرافات السوشيال ميديا.

*نقلا عن الأهرام المصرية