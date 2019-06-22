افتتاح "كامل الأوصاف".. والمنتخب "مقبول ومعذور"

فاز المنتخب الوطنى بهدف نظيف على زيمبابوى فى أفتتاح بطولة الامم الافريقية 2019 ، بعد حفل أفتتاح أسطورى كشف معدن المصريين عند التحدى وكيف ينجحون ويبهرون العالم فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

فى ليلة أفتتاح البطولة الافريقية قدم المصريين نموذجا مبهرا فى التخطيط والتنفيذ والتنظيم والرجولة والفوز الكروى الذى يحفظ حقوق المنافسة على البطولة .

حفل أفتتاح استغرق 14 دقيقة فقط ، كان كافيا ليعبر عن مصر بروح التحدى والنجاح فى التغلب على كل الصعاب التنظيمية ، حيث انجازات وانشاءات كثيرة دقيقة فى مدة زمنية أقل من 6 شهور منذ اسناد ملف التنظيم لمصر ، فكانت ماكينات العمل فى كل مكان خاصة الاستادات الستة القاهرة والسلام والدفاع الجوى والاسماعيلية والاسكندرية والسويس دفع مسئولو الكاف للتعبير عن دهشتهم من عزيمة و دقة المصريين عندما يتحملون المسئولية ، ورهان الدولة المصرية على خروج البطولة فى أبهى صورها .

فى أفتتاح كان 2019 كان ستاد القاهرة الدولى مبهرا من كل الوجوه ، بوابات الكترونية وأرضية بنجيلة صناعى عالمى و مدرجات فى كامل زيناتها بالجمهور المثالى من كل الأطياف رجال ونساء وشباب وأطفال الكل بتيشرت الفراعنة يقدمون للعالم صورة رائعة فى التشجيع .

وكان الحفل غاية فى التوفيق عندما نجح المنظمون فى اختيارات التميمة ، والشركة العالمية التى تولت التنظيم بايادى مصرية ، فظهر فى الحفل أهرامات ونهر النيل تعبيرا عن الحضارة المصرية وغناء المطرب حكيم ممثلا للفن الشعبى بصوته القريب للجميع متلاحما مع الافارقة ، وكان الرئيس السيسى سعيدا بالتنظيم مركدا انه عبر عن عزيمة المصريين .

وكانت قناة تايم سبورت على موعد مع الانطلاق الحقيقية للكشف عن قناة مصرية تنافس العالمية ، ستوديو مبهر ديكوريا ، ويضم نجوم تحليل فنى كبار ، الاسطورة الكاميرونية والثعلب حازم إمام وعماد متعب مع الاعلامى المخضرم أحمد شوبير وجيش مراسلين خبرات وشباب وتقنية وبث وتصوير رائع يكشف عن مستقبل مختلف يمثل نقلة للاعلام المصرى خارجيا .

وفى الكرة قدم المنتخب الوطنى اداء مقبول بالفوز بهدف تريزيجيه على حساب زيمبابوى ، ورغم غضب البعض من الاداء لكن رد أجيرى المدير الفنى هو خير رد بان اللاعبين كانوا تحت ضغط عصبى ، وهذا حقيقى لتحملهم مسئولية أسعاد جماهيرهم فى حضور الرئيس السيسى ، والفوز ضمن 3 نقاط هامة فى بداية مشوار الفوز بالبطولة الهدف الوحيد امامهم ، ولعل روح أحمد حجازى مدافع الفراعنة ورفضه الخروج والاستبدال بعد الاصابة العنيفة فى الانف مؤشر وعنوان للرجولة التى تميز المصريين عن غيرهم فى العالم .



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية