بطولة أفريقيا ليست مجرد مباريات

مصر كلها تعيش كرنفالاً أفريقياً انطلق بالأمس ويستمر حتي 19 يوليو القادم في مظاهرة حب تؤكد عمق العلاقات المصرية الأفريقية والتي تطورت ووصلت لقمة النضوج بعد فترة عقيمة غابت خلالها مصر عن التواجد الحقيقي كما كانت لسنوات ولكن بالتخطيط والمصداقية والتعاون المثمر عادت مصر بقوة بفضل الله والسياسة الحكيمة للرئيس السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي لدورته الحالية.

بطولة الأمم الأفريقية ليست مجرد بطولة كروية بقدر ما هي تجمع أفريقي له أبعاده ويؤكد عمق العلاقات بين الشعوب الأفريقية ومصر وتواجد 23 دولة في هذه البطولة للمرة الأولي يؤكد ذلك سواء كانوا لاعبين وأجهزة فنية وشخصيات رفيعة المستوي وجماهير الكل جاء لبلد الحضارة ليستمتعوا بها ويشاهدون علي الطبيعة مدي التقدم والنجاح الذي حدث ويستمتع في بلد الأمن والأمان ومهما قيل في كافة وسائل الإعلام لا يساوي المشاهدة علي الطبيعة ليلاً ونهاراً فالكل يسير بسعادة والكل آمن علي نفسه وهو يتحرك في كل مكان وبالتالي الكل سعيد خاصة أن لهذه البطولة وضعاً خاصاً فهي الأولي التي تقام صيفاً وفي نهاية أقوي دوريات العالم وبالتالي تشارك كل الفرق بأفضل نجومها وهي الأولي التي تقام بمشاركة 24 فريقاً وبالتالي تؤكد أن مصر دائماً هي الرائدة وهي قبلت التحدي وحققت الإنجاز خلال أشهر معدودة بينما أي بطولة يستغرق تجهيزها سنوات ولكن هذه هي مصر.

وهذه البطولة تضم نجوماً عالميين لهم ثمنهم وبالتالي هي فرصة لمتابعتهم ولابد أن نستفيد من الجميع للرواج السياحي ونأمل أن يزور هؤلاء معالم مصر وتنشر صورهم في كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية وكذلك لابد أن يكون هناك لقاءات إعلامية معهم.

والبطولة ستنجح إن شاء الله وبجدارة ولابد أن نحافظ علي صدارتنا لها من حيث عدد الجماهير ولن يحدث إلا بوعي جماهير مصر الجميلة بحضور كل المباريات وتشجيع الفرق كلها بروح رياضية وعدم اقتصار الأمر علي لقاءات مصر فقط خاصة أن هذه البطولة تشهد ارتفاعاً كبيراً في المستوي وكل الفرق متميزة وبالتالي فهي فرصة للأسرة المصرية للعودة إلي الملاعب والاستمتاع ونأمل أن يحدث ذلك.

ونجاح البطولة لكي يكتمل لابد إن شاء الله أن يحقق منتخبنا الوطني الفوز ومواصلة المشوار للنهاية والتأهل من دور للآخر حتي يصل إلي آخر المشوار يوم 19 يوليو بحصد اللقب وهو ما نأمله جميعاً وبالتالي مطلوب من كل لاعبينا التركيز وبذل أقصي الجهد وعدم التعجل واللعب للنهاية بنفس القوة ولابد للجهاز الفني أن يضع التصور المناسب لكل مباراة واستغلال كل مفاتيح اللعب لدينا وما أكثرها وفي مقدمتها العالمي محمد صلاح ونحن بفضل الله قادرون علي حسم اللقب وإضافة نجمة جديدة لمشوارنا الأفريقي لنحافظ علي صدارتنا للقارة.

أخيراً كل الأمنيات بمهرجان أفريقي ناجح بدأ بتفوق وينتهي بنفس الأمر ومن جديد تؤكد مصر للعالم أنها بلد الأمن والأمان والتطور وأهلاً بالأشقاء الأفارقة في بلدهم مصر الحضارة والتاريخ والمستقبل.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية