وأنا في طريقي إلي المسجد لأداء صلاة الجمعة انبعثت من مكبرات الصوت بالمساجد خطبة الجمعة وكثير من الخطباء كانوا يرددون الدعاء بالتوفيق والنجاح والسداد لأولادنا وبناتنا طلبة وطالبات الجامعات والمدارس وأن يوفقهم الله ويكتب لهم النجاح في الامتحانات.

أيضاً بعض الخطباء كانوا يتوجهون بالدعاء إلي الله أن يوفق لاعبي منتخب مصر لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب وأعضاء مجلس الإدارة وأن يكلل الله جهودهم بالنجاح وتحقيق الانتصارات لإسعاد الشعب المصري.. ويرد المصلون خلف الخطيب كلمة آمين.. أمين يا رب العالمين.

الحقيقة إن مصر كلها طوال أمس لا حديث لها إلا عن بطولة افريقيا.. ولا كلام إلا عن منتخب مصر ومبارياته.. حتي الحاجة ام ابراهيم بائعة الخس والجرجير تردد يا رب انصر أولادنا وفرحنا يا كريم.

الانتصارات الرياضية هي التي توحد الشعوب فعلاً خاصة انتصارات المنتخبات لاسيما كرة القدم.

إذا فتحت أي قناة تليفزيونية أو محطة إذاعية لا حديث إلا عن بطولة الأمم الافريقية ومنتخب مصر.. حتي الإعلانات كلها تركز علي البطولة الافريقية وبعض القنوات استعانت بعدد من نجوم كرة القدم الأفارقة الكبار القدامي مثل رابح ماجر وصاموئيل إيتو وديديه دروجبا وبعض المدربين الأجانب ومنهم المدرب مانويل جوزيه والمدرب هيكتور كوبر الذي يهتف تحيا مصر.. تحيا مصر.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية