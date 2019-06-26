حفل افتتاح أسطوري لأمم أفريقيا 2019

كان لابد أن يفوز منتخب مصر لكرة القدم علي منتخب زيمبابوي لتكتمل الفرحة والبهجة بروعة حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والذي أبهرت به مصر كل الدنيا وخاصة الضيوف الذين حضروا حفل الافتتاح.

الأداء الجماعي للمشاركين في الحفل كان ممتازا وأضفي الجمال علي المشهد نموذج للهرم الأكبر وسط الملعب واستعراض أعلام الدول الـ 24 المشاركة مع استخدام رائع للإضاءة والحيل والخدع المسرحية والإضاءة والألعاب النارية بالإضاءة.

يا روعة شعب مصر.. يا جمال شعب مصر.. يا أعظم بلاد الدنيا يا مصر.. يا أحلي وأجمل جمهور في الدنيا.. المنظر في المدرجات يبهج ويشرح الصدر ويدعو للفخر.. جمال.. شياكة.. اللون الأحمر شعار منتخب مصر يطغي علي المدرجات. العائلات.. الأطفال.. الشباب.. الشيوخ.. البنات.. الرجال.. الكل سعيد وفرحان وجالس تحت الشمس من الظهر حتي منتصف الليل.

أراد الله سبحانه أن يعود هؤلاء المائة ألف إلي بيوتهم سعداء فرحانين.. يهللون ويهتفون.. يا حبيبتي يا مصر.. يا أغلي اسم في الوجود يا مصر.

أراد الله سبحانه أن يفرح المائة مليون مصري بالفوز بعد حفل الافتتاح الرائع الجميل والمشهد غير المسبوق في تاريخ الرياضة الأفريقية.

لهذا كتب الله لنا الفوز والنصر في مباراة الافتتاح وهزمنا منتخب زيمبابوي القوي صاحب اللياقة البدنية العالية.

نعم هزمنا منتخب زيمبابوي بهدف تريزيجيه وأضعنا خمس فرص مؤكدة.

*نقلا عن الجمهورية المصرية