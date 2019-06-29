ملخص الأسبوع

تابعت منافسات بطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً في البرازيل ووجدت منتخبات تلك القارة تعيش وضعاً فنياً متدنياً على الصعيد "الجماعي"، حتى لو تميزت القارة على صعيد اللاعب "الفرد".

ـ مما شاهدت في بطولة البرازيل أجزم بأن البطولات "العالمية" ستظل تسجل بأسماء منتخبات أوروبية لفترة قادمة، ولن تستطيع منتخبات أمريكا الجنوبية "بوضعها الفني الحالي" المنافسة على أي لقب عالمي.

ـ افتتاح مذهل للبطولة الإفريقية وتنظيم يفوق الوصف يسجل للأشقاء في مصر، الذين اختصروا الوقت وحققوا النجاح في "البداية"، ونأمل أن يتواصل حتى "نهاية" البطولة.

ـ لم تترك الجماهير المصرية مقعداً شاغراً في مباراة افتتاح نهائيات أمم إفريقيا "مصر 2019"، وكانت "كعادتها" ملح وحلاوة أي منافسة رياضية.. أتمنى ألا تطول عودة الجماهير للملاعب المصرية في المنافسات "المحلية".. هذه الجماهير لا تستحق الحرمان من مساندة فرقها.

ـ فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر 3 فترات "إجمالي 11 يوماً".. الغريب أن من تقدموا لم يتقدموا إلا في الساعة "الأخيرة" من اليوم الأخير!! لماذا حدث ذلك ولماذا يفعلون ذلك بالنصر "الكيان" وجماهيره "الوفية" التي "رفضت" من تقدموا.. لن يرأس النصر إلا من تريده "جماهير" النصر، وهذا "قد" يحدث خلال الفترة الرابعة.

ـ بحضور ممثلي الأندية ورجال الإعلام ونقل تلفزيوني مباشر تمت الأسبوع الماضي مراسم قرعة دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي الممتاز".. لماذا لا تنقل قرعة دوري المحترفين لدينا تلفزيونياً بحضور مندوبي الأندية ورجال الإعلام، من أجل لا نمنح أي فرصة "خلال الموسم" للحديث عن جدولة الدوري؟

ـ عدد كبير من نجوم إفريقيا يلعبون في الدوري السعودي يشاركون هذه الأيام في نهائيات أمم إفريقيا المقامة في مصر، وهذا لم يحدث من قبل إذ كانت المنتخبات الإفريقية تعتمد على محترفيها الذين يلعبون في أوروبا.

ـ سيدريك أميسي لاعب التعاون "بوروندي" ومبولحي حارس الاتفاق ومعه عز الدين دوخة حارس الرائد وجمال بلعمري مدافع الشباب "الجزائر" وزميله بن مصطفى "تونس" وأمرابط لاعب النصر وبوصوفة لاعب الشباب والأحمدي لاعب الاتحاد "المغرب" قبل إبعاد حمد الله "النصر" وكوستا "الاتحاد" بسبب الإصابة.. حضور هذا العدد تأكيد على قوة الدوري السعودي في نسخته الماضية.

ـ أتمنى للمدرب "السعودي" خالد العطوي التوفيق مع فريق الاتفاق، لكنني أسأل.. هل تعاقدت إدارة الاتفاق مع العطوي "قناعة" بقدراته الفنية؟ هذا أمر جيد.. أم توفيراً للمال؟ أم "تفاؤلاً" بالمدرب الوطني كما كان الاتفاق مع "طيب الذكر" خليل الزياني؟



*نقلاً عن الرياضية السعودية