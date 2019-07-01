أهلا بالأشقاء.. «مش وقت كهربا»

** أجمل ما فى مدرجات مباريات كأس الأمم الأفريقية حالة الحب والود بين جماهير الفرق العربية، خاصة مصر والجزائر، ونشاهد يوميا لافتات وتصريحات من الأشقاء الجزائريين تشكر حفاوة استقبال المصريين بعد سنوات من الجفاء، ونفس الأمر مع التوانسة الذين باتوا يشعرون بالحميمية بسبب التفاف الجمهور الزملكاوى تحديدا حولهم وحضوره المباريات من أجل الثنائى المحترف فى ميت عقبة فرجانى ساسى وحمدى النقاز.



*** إصابة جنش بقطع فى وتر أكيليس وابتعاده عن صفوف المنتخب الوطنى فى كان 2019 يرسخ الأحداث التاريخية بأن حراس مرمى الزمالك مالهمش حظ فى البطولات الكبيرة، لأن المشهد تكرر كثيرا منذ الثمانينيات فى لوس أنجلوس وأمم أفريقيا 2006 عندما أصيب عبدالواحد السيد، وكان المرشح لأول لحراسة المرمى وأصيب قبل البطولة، وحصل الحضرى على الفرصة التى جعلته الحارس الأول ثم الأسطورة، وكمان فى أمم الجابون 2017 كان أحمد الشناوى حارس فى الزمالك ورقم واحد فى ترتيب الفراعنة، ولكنه أصيب فى أول 20 دقيقة بالمباراة الافتتاحية ودخل مكانه الحضرى أيضا.



*** كهربا خطف الأنظار وسط زحام الأخبار فى أمم أفريقيا 2019، بدون تفاصيل مفيش مجال للخناق بين الأهلى والزمالك خلال البطولة على أى لاعب، لأن الكل يجب أن يكون على قلب رجل واحد خلف منتخب مصر، وأعتقد جماهير القطبين لن يتنازلوا عن المشهد الرائع فى المدرجات من أجل فتنة مرفوضة.



** إبراهيم نورالدين عدى من أول اختبار فى البطولة الأفريقية بتخطى مباراة موريتانيا وأنجولا، يجب أن تكون بداية حقيقية للحكم الدولى المثير للجدل ويعوض ما فاته، لا تنظر خلفك، اعتبرها أزمة وعدت، لن تعطلك عن مشوارك القادم.



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية