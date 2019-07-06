صلاح والرمال المتحركة!

رسالة من الدكتور حسام بدراوى، يناشدكم أن ترحموا نجمنا الدولى محمد صلاح، يقول: «صلاح وكرة القدم توحدنا يا سادة فى حب مصر والفخر بمصرى جميل ناجح فلا تسحبوه إلى رمالكم المتحركة».

ويتابع: فى محاولة لفهم ما يحدث حول نجمنا الوحيد عالميًّا فى كرة القدم من محاولات الأصدقاء قبل الخصوم جرّ إلى مستنقع الرمال المتحركة لأيديولوچيات وخلافات سياسية وعقائدية وأخلاقية مصطنعة، فإننى أود أن أنبه إلى أننى لم أقرأ حتى الآن عن تحقيق تم إجراؤه مع اللاعب (وردة)، عاقبناه بلا تحقيق وعفونا عنه بلا إثبات، وصلاح مثل زملائه يقفون مع زميلهم، وهم ليسوا قضاة ولا يحكمون عليه، هم فقط أصدقاؤه، نحن اتجهنا فقط للوم صلاح وإدخاله فى متاهة تسحب تركيزه.

نحن ندخل صلاح فيما لا دخل له به، مرة بما قاله لأبوتريكة، ومرة لماذا يقف مع العفو عن صديق، ومرة بيكلم شيخ الأزهر ليه، وأخيرا، نريده أن يعلق على أحداث القبض على فلان أو العفو عن علان. وفى رأيى أن صلاح يتعلم بالممارسة فى الحياة بذكاء، ويكتسب ما لم يكتسبه فى التعليم. وهو مثل غيره من شباب مصر وكبارها، يمارسون أحيانًا طقوسًا دينية شكلًا بلا مضمون، لأن هذا هو اتجاه الموجة، بل إن عدم ممارستها يعرضه للهجوم والانتقاد.

تعالوا لا نفعل ما يفعله الإخوان، ونصم الناس باسم الدين والأخلاق حتى يصبحوا عبيد مفرداتهم وطقوسهم. وطالما لم تثبت تهمة بتحقيق وقاض، فالمتهم برىء أمامى لا أدينه بفيلم قد يكون مركبا، ولا أدينه اليوم على فعل آخر كان فى زمن آخر، فلنكن حكماء فى التعامل معهم بلا فضائح ولا تجريس، ولنتذكر أن من كان منكم بلا خطيئة..

الكثيرون من الذين حكموا على «وردة» أعرفهم، وعاشرتهم عندما كنت لاعبًا ثم عضوًا باتحاد الكرة ثم مسؤولا فى النادى الأهلى ثم سياسيًّا. والحقيقة أغلبهم لا يملك حقًا فى ادعاء النبوة الأخلاقية ليمسك حجرًا ويرجم الشاب المخطئ، إذا كان قد أخطأ، أو يرجم كل من ينادى بالرحمة وحسن الظن.

أما صلاح فارحموه وارحمونا، فهو لاعب كرة محترف، ونجم عالمى يرفع رأس بلاده بموهبته وكفاءته، وبشعبيته يضيف إلينا، والأهم هو المتعة والبهجة التى يضفيها على نفوسنا بأدائه ونجاحه، ليس مطلوبًا منه حكمة سياسية ولا ثقافه تنويرية، ويجب ألا نحاسبه على زيارة لشيخ الأزهر أو للبابا، أو على حبه لزميل ملعب أو تقديره لنجم كرة سابق. إنه اللاعب الذى يعطينا ما لم يعطه غيره، فاتركوه يلعب ويركز ويحرز النصر ويسجل الأهداف ولا تطالبوه بمواقف سياسية أو دينية تداعب توجهات كل واحد على حدة، رغبة فى استخدام شعبيته لتحقيق أهدافه.



*نقلاً عن المصري اليوم