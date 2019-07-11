مواهب إماراتية في ملاعب أوروبية

شارك العديد من لاعبي كرة القدم الناشئين في تجارب خارجية خلال السنوات الماضية، وما زال هذا المشروع قائماً، إذ يذهب حراس مرمى ولاعبون إماراتيون إلى بلدان لها تاريخ معروف في صناعة النجوم وتأهيل المواهب، ويتدربون هناك من أجل أن يتعلموا مبكراً فنون اللعبة.



فكرة إرسال اللاعبين الواعدين إلى أوروبا لها فوائد عدة، منها تزويد اللاعب الصغير بالمهارات المطلوبة التي تجعل منه لاعباً مؤثراً في المستقبل. ومن الضروري أن يبقى هذا المشروع حيّاً ويتم تطويره، كما يمكن نقل التجارب الخارجية إلى ملاعبنا المحلية وتطبيقها في الداخل من أجل صقل مواهب الواعدين.



الذهاب إلى الخارج ومعايشة التجارب الأجنبية المتقدمة في كرة القدم يجب ألا يتحول إلى مشروع سياحي أو رحلة ترفيهية، لأن الأموال التي تُنفق على هذه المشاريع لا بد من استثمارها لتأهيل لاعبين قادرين على تغيير المعادلة مع فرق القارة الآسيوية التي تمتلك مواهب مميزة تصنع الفارق لصالحها.



مشروع التجارب الخارجية في حاجة إلى تحليل شخصية اللاعب ومتابعة التطورات التي تحصل على أدائه ونظامه وسلوكه المهني والتزامه بشكل عام، وكذلك تحليل انعكاسات المعايشة على تدريباته داخل النادي المحلي.



على المدربين الذين يرافقون اللاعبين الصغار أن يدونوا كل التفاصيل قبل وبعد المعايشة لقياس مدى نجاح هذه التجارب.



إذا لم يستفد اللاعب الُمشارك في هذه التجارب، ولم يحدث أي تغيير إيجابي ينعكس على موهبته، فهنا يتوجب دراسة الأمر لمعرفة الخلل إن كان في اللاعب نفسه أم في نظام المعايشة.



الكرة الإماراتية في حاجة إلى لاعبين أقوياء وفنانين في الوقت نفسه، لذا فإن الاطلاع على تجارب المدارس الكروية المتقدمة أمر حسن ومفيد، خصوصاً إذا تم التدرب هناك لفترات متعددة وبصورة جدية.



مشروع المعايشة الخارجية مهم للاعبين المحليين، وهو جزء حيوي لإعداد اللاعب وتأهيله ذهنياً وبدنياً من أجل خوض المنافسات القارية والدولية القوية بثقة، لكن نتائج هذا المشروع يجب أن تدرس وتحلل وتناقش من جميع الجوانب.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية