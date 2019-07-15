مستجدات الدوري الهلال و«الرومانية»

وجوه جديدة سيستضيفها الدوري موسمه الجديد على مستوى المدربين، أكثر من نصف الفرق سيقودها أسماء جديدة وأخرى لديها تجارب بالسعودية والخليج والقارة الآسيوية وبعضها لا.. الأغلبية بالمقدمة دون النصر غيرت ملامحها التدريبية وقناعاتها الفنية رغم أن نتاجها أفضل من غيرها.. واختارت طريق غير وفتحت الباب للجديد الذي سيأتي والآمال معلقة بقدميه و"الخير على أقدام الواردين"..

الهلال التعاون الأهلي الشباب الوحدة والاتفاق العدالة وضمك والفيحاء غيرت قناعاتها التدريبية.. الهلال اتجه للمدرسة الرومانية "الحب" بنهجها الهجومي، أكثر المدارس نجاحًا وأكثر من تفوق مع الهلال "الرومانيون" تركوا بصمة لا تنسى كمًا وكيفًا؛ الراحل إيلي بلاتشي صائد البطولات زعيم المدربين فاز معه الهلال بخمس بطولات مختلفة خليجية ودوري وعربية وسوبر آسيوي والصداقة الدولية. والجنرال يوردانيسكو باق بإنجازات مميزة بطولة آسيا وكأس السوبر وكأس المؤسس وكأس الأمير.. كوزمين فرض الانضباطية واعتمد أسلوبًا يتناسب وطاقات الهلاليين، ريجيكامب.. المدرسة الرومانية أكثر المدارس إقناعًا وتوافقًا/ كيمياء إيجابية مع الأزرق أتمنى بقاءها كذلك مع رازفان لوسيسكو.

التعاون قاده برتغالي الموسم الفائت وحقق كأس الملك لأول مرة في تاريخه والترتيب الثالث بالدوري ومقعد آسيوي بدوري الأبطال، تعاقد مع برتغالي آخر رغبة في استمرارية النجاح لسكري القصيم ومواسمه الإيجابية مع البرتغاليين باولو سيرجيو.

الشباب خامس الدوري تعاقد مع أرجنتيني كوركي ألميرون رغبة في تجاوز سلبيات الماضي والحصول على مقعد آسيوي بترتيب متقدم، المدرب جديد، لكنه معروف ومؤثر بمنطقته بالأرجنتين والمكسيك، وكان من المرشحين لقيادة التانجو وتدريب ميسي.

الأهلي تعاقد مع الكرواتي برانكو صاحب التجارب الكثيرة مع أندية ومنتخبات في أوروبا وآسيا والخليج والسعودية الاتفاق والوحدة الإماراتي، الراقي يأمل العودة لما كان عليه مواسم مضت، بطلاً حاصدًا للبطولات ومنافسًا عليها.

أعجبني الاتفاق الذي أعطى الثقة للمدرب الوطني خالد العطوي وهي مبادرة يستحق الثناء عليها والإشادة بها من القائمين على فارس الدهناء، العطوي من الأسماء التدريبية الواعدة التي دربت منتخبنا السعودي للشباب ونجح بالحصول على كأس آسيا وإن أخفق بالمونديال الأخير، فمهما كان لا يمكن تحميله الأسباب فهو مجرد عود من حزمة مسببات.. أتمنى له التوفيق مع إتي الشرقية ويعود لمكانته المؤثرة بين الكبار بالصدارة والتأثير والقوة بالدوري.



*نقلاً عن الرياضية السعودية