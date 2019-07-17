من يقيّم برامج التلفزيون .. يا ؟!!

أولاً وقبل الدخول في الحديث عن القناة الرياضية ومن يقيّم البرامج فيها ويعتمدها لتذاع فإنني أوكد وبكل نيّة حسنة بأنني سعيد بأن أبناء البحرين هم من يعملون في هذه القناة ويقدّمون الإمكانيات الطيبة التي تبشّر بوجود قامات جيدة تستطيع متى ما حصلت على الدعم والاهتمام بأن تكون صورة جيدة لأبناء البحرين الغالية، لذلك فإننا حينما ننقد فإن القصد إصلاح الأوضاع التي نتمنى أن يتم تلافيها، وأن تأخذ قناة البحرين الرياضية المكانة اللائقة التي يتمناها الجميع.

الحقيقة اندهشت مؤخرًا حينما شاهدت حلقة من البرنامج الجديد VAR والذي لا أعلم من أطلق عليه هذا الاسم ولماذا وما الهدف منه!؟ إضافة إلى أنني شخصياً استلمت العديد من الواتسبات الخاصة بلقطات من البرامج للتأكيد على عدم الرضا، مع احترامي وتقديري لمن ظهر فيه وأغلبهم من الشباب الذين لديهم الرغبة في العمل في الإعلام الرياضي وزجّ بهم في تجربة غير موفّقة للقبول إلا أنها كانت فرصة لهم لإبراز إمكانياتهم في الاهتمام بالرياضة العالمية!

VAR وما نعرفه عنه هو خاص بالتحكيم ومشاكل التحكيم والحكام في اتخاذ القرارات التي حصل عليها هذا الجيل من الحكام لتكون فرصة لهم للعودة عن الخطأ إلا أنها للأسف الشديد لم تعطِ كل ذي حقاً حقه، وهذا ما حدث في مباراة تونس والسنغال التي حرم فيها الحكم كما حرم اللاعبون أنفسهم الفريق العربي من فرصة التأهل للمباراة النهائية التي كنا نتمناها عربية خالصة من فريقين وتواجدهما في أم الدنيا مصر واستاد القاهرة.

يوم الجمعة قراءات عمود ومتابعات الفنان البحريني الأصيل الأخ إبراهيم حبيب في انتقاد التلفزيون بالبرامج التي أغلبها نوع من المجالس وتحدث عنها بوخالد كمتابع جيد انتقد خلالها الوضع لهذه البرامج..

واليوم أوجه سؤالي إلى رئيسة القناة الرياضية وهو من يقيم إعداد وتقديم هذا البرنامج من البداية لكي تقدم صورة جيدة عن البرنامج التي لدينا، فنحن ولله الحمد نمتلك خامات جيدة يمكن الاستفادة منها، كما أن تلفزيون البحرين خلال القناة الرياضية حظي ويحظى باهتمام كبير من أبناء دول مجلس التعاون قبل البحرين في نقل الأنشطة والفعاليات من الصالات المغلقة التي اشتهرنا بها، وكانت من أسباب نجاح البطولات التي تقام على أرض البحرين او من خلال المسابقات المحلية في الألعاب الجماعية الثلاث كرة السلة، الطائرة واليد.

ونتمنى أن تستمر مثل هذه التغطيات هذا الموسم واقترح عليهم التنسيق المبكر بتحديد أيام المباريات بين الاتحادات الثلاثة في إصدار الجداول.

كلنا أمل وثقة في أن تتمكن القناة الرياضية من تلافي الأخطاء وتستطيع أن تقدم مادة متميزة من خلال برامجها وخطواتها نحو الأفضل والأحسن.

*نقلاً عن الأيام البحرينية