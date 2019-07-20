ملخص الأسبوع

يردد معلقو منافسات أمم إفريقيا أن اللاعب الفلاني يلعب في الدوري السعودي، وهذا دليل على أن "بعض" أنديتنا تعاقدت مع محترفين متميزين.. لكنني في ذات الوقت أسأل نفسي متى نسمع أن هذا اللاعب السعودي يحترف في الدوري الفلاني؟

ـ بات عبد الفتاح آدم "رسمياً" لاعباً نصراوياً متمنياً له التوفيق.. السؤال هنا: هل تأخر هذا الشاب الموهوب المتميز في الوصول للأندية الكبيرة "إعلامياً وجماهيرياً"، أم أنه تدرج بشكل طبيعي بدءًا من الجيل مروراً بالحزم ثم التعاون وصولاً للنصر، وهو في قمة نضجه الكروي؟

ـ على الاتحاديين ألا يتخلوا عن حقوقهم في قضية لاعب "المواليد" محمد فوساري بعد توقيعه للنصر الإماراتي.. بشرط أن يكون للاتحاديين حقوق.. أما إذا كانت إدارة الاتحاد قد أخطأت فعليها أن تتحمل مسؤولية الخطأ.. أتمنى ألا يكون فوساري "عمورياً" آخر، وربما هناك أكثر من "فوساري" في ملاعبنا.. متى نصل لحل نهائي بشأن اللاعبين المواليد وهم كثر في ملاعبنا، بل "معظمهم" موهوبون للغاية.

ـ اتخذ جمال باجندوح قراراً صائباً بالاحتراف في كرواتيا فربما يجد نفسه هناك بعيداً عن الضغوط الجماهيرية والإعلامية، ويستعيد حضوره الفني المتميز الذي بدأ به في ملاعبنا.

ـ أحسنت الهيئة العامة للرياضة بمخاطبة نادي الاتحاد لمعرفة حقيقة "إعارة" جاري رودريجوز لناد تركي "بالمجان".. أتمنى أن تتعامل الهيئة بذات الأسلوب مع "كل" الأندية منعاً للهدر المالي.

ـ يقول الكرواتي زوران إن من أسباب خسارة الهلال بطولة الدوري هو "انشغال" الهلاليين بالنصر.. ماذا سيقول من "يتهم" النصراويين بالانشغال بالهلال؟

ـ يسجل لإدارة الشباب عقدها جلسة "تثقيفية" للاعبي الفريق للاطلاع على آخر تعديلات قانون كرة القدم.

ـ كل أو ربما "معظم" مدربي المنتخبات الآسيوية حضروا مراسم قرعة كأس العالم 2022 بينما لم يحضر مدرب المنتخب السعودي لأنه أصلاً لا يوجد مدرب..

ـ انتهت الأسبوع الماضي بطولة الدوري العالمي للأمم للكرة الطائرة "للرجال" في شيكاغو الأمريكية و"للرجال" في نانهينق الصينية، ونقلتها على الهواء أكثر من قناة رياضية عربية "أقل إمكانات من قنواتنا الرياضية".. لماذا تغيب قنواتنا عن نقل مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية.. كذلك لا أعلم سر غياب قنواتنا عن نقل فعاليات الدوري الماسي لألعاب القوى..

ـ ليس عيباً أن تعتذر.. العيب الاستمرار في الخطأ.. في مقالة الخميس الماضي عكست الأمور.. فالجزائر سبق أن حققت اللقب الإفريقي "عام 1990" ولم يسبق للسنغال أن حققته.. أعتذر للجميع.. أتمنى أن يكون منتخب الجزائر قد حقق لقبه الثاني البارحة..



*نقلاً عن الرياضية السعودية