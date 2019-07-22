القرار الذي أصدره سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين، بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مسيرة زعيم الأندية الإماراتية الذي ينتظره العديد من التحديات، سعياً نحو تحقيق تطلعات قيادة النادي وجماهيره بالتربع على عرش أندية القارة، خاصة بعد أن ضمت الاختيارات الجديدة التي نالت شرف وثقة القيادة العيناوية أسماء لامعة جاءت لتكمل المسيرة وتحافظ على الإرث الكبير من الإنجازات المحلية والإقليمية والدولية.

ويأتي قرار إطلاق قناة العين التلفزيونية كأول قناة على مستوى الدولة ترجمة لرؤية القيادة العيناوية وتأكيداً لريادتها في جميع الخطوات التي تقوم بها، والتي جعلت من القلعة البنفسجية نموذجاً استثنائياً على مستوى الأندية محلياً وإقليمياً وقارياً. إن تدشين القناة التلفزيونية في هذه المرحلة جاء مواكباً للنقلة الكبيرة التي أعلنت عنها إدارة الزعيم بدءاً بالتشكيل الجديد لمجلس الإدارة ومروراً بتجديد عقود نجوم الفريق ودعم صفوفه بلاعبين محترفين على أعلى مستوى. وستسهم القناة بشكل كبير في إيصال رسالة الزعيم إلى الجماهير البنفسجية في كل مكان بالصورة والكيفية اللتين ترضيان طموحات القاعدة الجماهيرية الكبيرة للنادي.

إن رؤية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الثاقبة من شأنها أن تقود فريق العمل نحو التميز والإبداع في مختلف التخصصات، وتمثل محطة التفوق والانطلاق نحو الإبداع وصولاً للأهداف المرسومة. ومن هذا المنطلق فإن الاختيارات الأخيرة لأعضاء مجلس الإدارة التي تم الإعلان عنها أخيراً، للدورة الجديدة للأعوام الثلاثة المقبلة، تم انتقاؤها واختيارها بعناية فائقة مدعومة بسيرة ذاتية مليئة بالتحدي والتميز، ومغلفة بحب جارف لشعار البنفسج الذي يمثل مصدر إلهام لعشاق القلعة العيناوية التي تتطلع لتحقيق مجد جديد مدعومة برؤية هزاع.

كلمة أخيرة

مرحلة جديدة وأسماء متجددة والهدف واحد لم يتغير



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية