أسطوانة الأبيض

انتهى المعسكر التحضيري الأول لمنتخبنا الوطني تحت إشراف المدرب الهولندي فان مارفيك والذي أقيم في النمسا لمدة ثمانية أيام.. يعد الأبيض المنتخب الوحيد في العالم تقريباً الذي خاض تجمعاً إعدادياً قبل بداية الموسم مثله مثل الأندية.

أسئلة كثيرة تدور حول المنتخب الأول، لو طرحناها لذهب البعض إلى أننا نريد التأثير سلبياً على «منتخب يمثل وطننا»، ولكننا ننتقد دائماً من شدة حبنا وخوفنا على فريق يمثل ويحمل اسم الوطن.. وكانت السنوات السابقة قد شهدت فشلاً ذريعاً، لذا ربما حان الوقت لسماع الرأي والرأي الآخر .. لعل وعسى.

نريد معرفة سبب تجمع المنتخب، وإذا ما كان الجواب بأن المدرب يعمل على معرفة اللاعبين فهذه كارثة، لأن المنتخب واضح المعالم ولا يوجد به جديد ولن يتعرف إليه في غضون ثمانية أيام مهما كانت خبرته، علماً بأن ضغط اللاعبين في بداية إعدادهم وتجمعهم يؤثر بشكل كبير على خطة الأندية والتحضير البدني للاعبين.

الأمر الآخر هو أن مارفيك يريد معرفة اللاعبين، فلماذا لم يتم تجميع الأبيض في أيام فيفا قبل كوبا أمريكا وأمم أفريقيا.. وكان بإمكانه خوض تجارب مميزة بدلاً من إراحة اللاعبين مبكراً وتحضيرهم للموسم الجديد.

السؤال الذي يشغل بالنا: هل يتعامل اتحاد الكرة مع المنتخب بشكل مؤقت ينتهي بانتهاء مدة المجلس الحالي؟ والإجابة حسب الرؤية هي نعم.. وستعاد صياغة وفكرة المنتخب من جديد.. وهذا أمر ليس بجديد فقد اعتدنا عليه.

علينا أن نرتقي قليلاً ونرى ما يحدث حولنا من تطور لدى الاتحادات التي ربما تمتلك إمكانات أقل منا، ولكن طريقة إدارتها لكرة القدم والمنتخبات تختلف وتقوم على أساس واضح ومتطور.

بتصريحات رنانة ووعود ومن ثم انتقادات إعلامية ورمي المسؤولية على اللاعبين أو المدرب.

بالشكل الحالي للفريق وبالأسماء الجديدة وبعيداً عن التشاؤم يصعب تأهل المنتخب إلى المونديال، ويجب ألا نخدع أنفسنا لأننا حفظنا «الأسطوانة» عن ظهر قلب.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية