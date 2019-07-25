تابعنا الفيديو الذي تم تداوله للبلجيكي إدين هازارد الوافد الجديد إلى نادي ريال مدريد الإسباني، حيث أجاب هازارد خلال الفيديو عن سؤال طرح عليه حول أجمل مدينة زارها وقضى فيها إجازته.. وكانت إجابته دبي وبكل تأكيد منه.بلا شك نجحت دبي في أن تكون رقماً صعباً وأن تخطف الأضواء من كل أرجاء المعمورة، وباتت مكاناً يهواه نجوم الرياضة وكرة القدم بالتحديد لقضاء عطلاتهم والابتعاد عن الضوضاء والاستمتاع بمختلف الفعاليات الموجودة.



في الجانب الرياضي.. نأمل أن نستفيد بشكل أكبر من مكانة دبي واسم الإمارات عالمياً، وذلك عن طريق إقامة دورات وبطولات ودية واستضافة الأندية الكبرى في فترة الشتاء، أثناء فترة التوقف في منتصف الموسم، لا سيما أن ذلك سينشط السياحة الرياضية بشكل كبير وسيخلق نواحي إيجابية عديدة.



بداية من إتاحة الفرصة للعالم برؤية أبرز معالمنا الرياضية من ملاعب وغيرها من الأمور، بجانب جذب الجماهير الرياضية مثلما حدث مع نادي أرسنال عندما زار النصر في منتصف الموسم الماضي في حفل تدشين ملعبه الجديد، مروراً بتسليط الأضواء «رياضياً» على كرة القدم الإماراتية.



علماً بأن وسائل الإعلام البريطانية ما زالت تتحدث دوماً عن نادي النصر الإماراتي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، عندما تشير إلى اللاعبين الجدد الذي خاضوا أول تجربة لهم مع الفريق الأول لأرسنال وكانت أمام العميد، وهذا تسويق مجاني ومفيد جداً على المدى البعيد.



الناحية الثانية.. التي نريد أن نراها هي تطوير اللاعبين عبر هذه التجارب وتسليط الضوء على كرة القدم الإماراتية بشكل أكبر، لأنه من الممكن أن تحقق نتيجة تجعل العالم كله يتحدث عنك، مثلما حدث مع العين والجزيرة في مونديال الأندية.



علينا الاستفادة من مكانة الإمارات عالمياً واسم دبي الجذاب، وذلك على المستوى الرياضي، مثلما تفعل الصين وأمريكا باستضافة الدورات الودية في الصيف، ويمكننا عمل ذلك في الشتاء واستضافة الأندية التي ترعاها مؤسسات إماراتية أيضاً.



كرة القدم باتت عالماً كبيراً جداً يمكن عبرها تحقيق فوائد عديدة، بعيداً عن النتائج والأهداف ومجريات المباريات، ولا بد من النظر صوب هذا الجانب باهتمام أكبر.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية